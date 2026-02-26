Film ‚Terrifier 4‘-Regisseur Damien Leone gibt vielversprechendes Update zur blutigen Horror-Fortsetzung

Damien Leone and Art the Clown - AVALON - OCTOBER 2024 - Terrifer 3 London Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 11:00 Uhr

Der Filmemacher bezeichnet das Drehbuch zu 'Terrifier 4' als das "wertvollste" der Horror-Reihe.

Damien Leone hat verraten, dass das Drehbuch zu ‚Terrifier 4‘ „kurz vor der Fertigstellung“ steht.

Der Regisseur, der die ersten drei Teile des blutigen Horror-Franchise geschrieben und inszeniert hat, gab ein großes Update zur Rückkehr von Art the Clown. In einem Statement auf X schrieb er: „Da es so viele Spekulationen und Falschinformationen zu ‚Terrifier 4‘ gibt, wollte ich ein offizielles Update geben. Das Drehbuch ist sehr nah an der Fertigstellung, und ich hoffe, im Frühjahr mit der Vorproduktion beginnen zu können.“

Das kommende Kapitel bezeichnete er als „das wertvollste Drehbuch“, das er je verfasst habe – „aber auch das herausforderndste“. Leone fügte hinzu: „Es gibt viel Stoff zu bewältigen, und auf diesem Film lastet eine Menge, nicht nur kreativ, sondern auch emotional.“

Der 44-Jährige würdigte zudem das Team, das ihn seit Beginn begleite, und betonte, wie wichtig ihm ein würdiges Finale sei. „Wir haben über die Jahre gemeinsam etwas Besonderes aufgebaut. Die Darsteller und die Crew, die von Anfang an dabei sind, verdienen ein Finale, das ihr Engagement ehrt“, erklärte er. Auch den Fans wolle Leone „etwas Unvergessliches“ bieten. „Ganz ehrlich: Ich bin begeistert davon, wie sich alles entwickelt, und zuversichtlich, dass der Film liefern wird“, schwärmte er.

Der Filmemacher kündigte an, die Fans zu informieren, sobald das Drehbuch abgeschlossen sei – und stellte klar, dass nur Informationen von ihm auch wirklich offiziell sind. „Wenn es nicht von mir kommt oder von mir bestätigt wurde, ist es nicht offiziell. Danke für eure Geduld. Ich verspreche, das Warten wird sich lohnen“, schloss er seinen Post. Die ‚Terrifier‘-Reihe startete 2016, gefolgt von Fortsetzungen in den Jahren 2022 und 2024. David Howard Thornton verkörperte jeweils Art the Clown.