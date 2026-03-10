Film Tessa Thompson: Rolle in Romanverfilmung

10.03.2026

Tessa Thompson wird in ‚A Separation‘ die Hauptrolle spielen.

Die 42-jährige Schauspielerin wird die Verfilmung des Bestsellers von Katie Kitamura produzieren und die Hauptrolle übernehmen. Regie führt Jonas Carpignano.

‚A Separation‘ erzählt die Geschichte einer Frau, die widerwillig von London in eine abgelegene Gegend im Süden Griechenlands reist, um ihren entfremdeten Ehemann zu suchen, der verschwunden ist. Das Buch ist voller Spannung und stiller Unruhe und handelt von den Geheimnissen der Intimität und der schwer fassbaren Trauer, die nach dem Ende einer Ehe auftreten.

Neben Thompson wird Riva Marker den Film für Linden Productions zusammen mit Kishori Rajan von Viva Maude und Christos V. Konstantakopoulous von Faliro House produzieren. Der Film vereint Thompson und Linden nach ihrer Zusammenarbeit an dem kommenden Thriller ‚Is God Is‘ erneut.

Die Produzenten erklärten gegenüber ‚Deadline‘ in einer gemeinsamen Stellungnahme: „‚In A Separation‘ untersucht Kitamura mit ihrer charakteristischen Eleganz und Furchtlosigkeit unerschrocken die Komplexität von Klasse, Rasse und Treue. Wir könnten nicht begeisterter sein, an einer so bewegenden Geschichte mitzuarbeiten.“ Kitamura fügte hinzu: „Jonas und Tessa sind zwei der mutigsten und originellsten Künstler der Gegenwart. Ich schätze mich sehr glücklich, Teil dieser außergewöhnlichen Zusammenarbeit zu sein und mit einem so außergewöhnlichen Produzententeam zusammenzuarbeiten, um diesen Roman auf die Leinwand zu bringen.“