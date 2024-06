Neue Abenteuer von Red und Chuck „The Angry Birds Movie 3“: Jason Sudeikis und Josh Gad kehren zurück

Die beliebte Filmreihe "Angry Birds" geht in die dritte Runde. (ym/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 10:33 Uhr

Die erfolgreiche Filmreihe "Angry Birds" geht in die dritte Runde. Mit dabei sind auch wieder Schauspieler und Comedian Jason Sudeikis und Josh Gad, wie nun bekannt wird.

"Angry Birds" geht in die dritte Runde: Wie die Rovio Entertainment Corporation, Sega und Prime Focus Studios in einer Pressemitteilung am Donnerstag, den 6. Juni, bekannt gegeben haben, laufen derzeit die Produktionen zum dritten Teil der "Angry Birds"-Filmreihe. Animationspartner ist das britische Unternehmen DNEG Animation. Fans der Vögel dürfen sich auf alte Bekannte freuen.

Neue Abenteuer von Red und Chuck

Wie es bei Rovio weiter heißt, kehren auch der amerikanische Schauspieler und Comedian Jason Sudeikis (48) sowie Schauspielkollege Josh Gad (43) zurück, die bereits in den ersten beiden Teilen der Filmreihe den "Angry Birds" Red und Chuck ihre Stimme liehen.

John Rice übernimmt die Regie. Der Filmproduzent wirkte bereits am zweiten "Angry Birds"-Film als Co-Regisseur sowie am "Simpsons"-Film mit. Thurop van Orman (48), der die Regie des zweiten "Angry Birds"-Film führte, schreibt dieses Mal das Drehbuch. Genaue Details, worum es im dritten Teil der "Angry Birds"-Filmreihe gehen soll, gab Rovio noch nicht bekannt.

Halbe Milliarden US-Dollar an den Kinokassen

Der Film knüpft an den Erfolg der ersten beiden "Angry Birds"-Filme an, die zusammen weltweit mehr als eine halbe Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einspielten. Wie Shuji Utsumi (63), Präsident und COO der Sega-Gruppe, erklärt, werde auch der dritte Film "eine großartige Gelegenheit bieten, den Charme der Marke Angry Birds Fans auf der ganzen Welt näherzubringen".

Wann "The Angry Birds Movie 3" in den Kinos zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.