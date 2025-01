Musik The Lumineers: Fünftes Studioalbum angekündigt

The Lumineers - Bergenfest 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 17:00 Uhr

The Lumineers haben ich fünftes Studioalbum, das den Titel ‚Automatic‘ tragen wird, angekündigt.

Die Band, bestehend aus Wesley Schultz und Jeremiah Fraites, wird den Nachfolger ihres 2022 erschienenen Albums ‚Brightside‘ am 14. Februar veröffentlichen. Als Vorgeschmack auf die neue Platte hat das Duo nun die düstere Leadsingle ‚Same Old Song‘ veröffentlicht.

Wesley erklärte: „Dieses Album markiert 20 Jahre Songwriting von Jeremiah und mir. Das Album erkundet einige der Absurditäten der modernen Welt, wie die immer unschärfer werdende Grenze zwischen dem, was real ist, und dem, was nicht, sowie die unterschiedlichen Wege, wie wir uns betäuben, um sowohl Langeweile als auch Überstimulation zu bekämpfen.“ Das Duo ließ sich von Peter Jacksons Beatles-Dokumentation ‚Get Back‘ aus dem Jahr 2021 inspirieren, um die Platte mit Unterstützung von David Baron und Simone Felice zu co-produzieren. Die dreiteilige Doku bot Fans der legendären Rock-’n‘-Roll-Band einen hautnahen Einblick in die Entstehung des 1970er-Albums ‚Let It Be‘ der Beatles. Sie zeigte den kreativen Prozess und die Herausforderungen, mit denen die Band 1969 bei der Produktion ihres letzten Albums konfrontiert war.

Jeremiah ergänzte, dass er bei der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum „ein greifbares Gefühl der Verbindung zwischen Wes und mir“ gespürt habe. Neben der Veröffentlichung des neuen Albums werden The Lumineers auch auf eine UK- und Irland-Tour gehen, die am 22. Mai in Cardiff beginnt und am 24. Mai in der Londoner O2 Arena einen Halt macht. Die Tour endet am 31. Mai im St. Anne’s Park in Dublin, Irland.

Tracklist von ‚Automatic‘:

‚Same Old Song‘

‚A*****e‘

‚Strings‘

‚Automatic‘

‚You‘re All I‘ve Got‘

‚Plasticine‘

‚Ativan‘

‚Keys On The Table‘

‚Better Day‘

‚Sunflowers‘

‚So Long‘