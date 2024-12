Musik Sean Ono Lennon: Die Musik füllte eine Lücke in seinem Leben Sean Ono Lennon findet, dass ihm die Musik dabei geholfen hat, eine „Lücke“ in seinem Leben zu füllen. Der 49-jährige Musiker, der der Sohn des Beatles-Stars John Lennon und seiner Frau Yoko Ono ist, begann Musik zu machen, als er den Tod seines Vaters im Dezember 1980 nur sehr schwer verkraften konnte. Sean sagte in […]