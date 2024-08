Musik The Script: Zukunft war nach Tod von Mark Sheehan ungewiss

The Script's Danny O'Donoghue - November 2022 - Madrid - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 10:00 Uhr

Die irische Pop-Rock-Band war nicht sicher, ob sie weiter Musik machen sollte.

The Script wussten nicht, ob sie nach dem Tod von Mark Sheehan weitermachen sollten.

Der Gitarrist verstarb im April 2023 nach kurzer Krankheit und seine am Boden zerstörten Bandkollegen führten danach viele Gespräche darüber, wie ihre Zukunft ohne ihn aussehen würde.

Im Gespräch mit der neuen Ausgabe des ‚RETROPOP‘-Magazins offenbart Sänger Danny O’Donoghue: „Als Mark starb, wurde alles auf die lange Bank geschoben, und wir versuchten wirklich, die Truppe zusammenzutrommeln, um herauszufinden, wie es weitergehen sollte. Jeder hat versucht, sich durch den Schock durchzuarbeiten und zu entscheiden, wie es für uns weitergeht. Hören wir mit The Script auf? Oder wollen wir weitermachen?“

Schließlich sei die Entscheidung gefallen, weiter zusammen Musik zu machen. „Ich musste beenden, was wir angefangen hatten“, erklärt der ‚Hall of Fame‘-Interpret. „Was wir bisher in der Musikindustrie gemacht haben, war absolut unglaublich – und selbst wenn meine Karriere morgen enden würde, wäre ich wirklich glücklich. Aber gleichzeitig bin ich ein geborener Musiker und liebe es, Musik zu machen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich tun würde, wenn ich nicht in der Musikbranche wäre.“

Trotz des tragischen Verlusts sei das neue The Script-Album ‚Satellites‘, das am 16. August erscheint, nicht düster. „Ich bin mir sicher, dass die Leute erwarten, dass es ein ziemlich emotionales Album ist, oder ein Album, das sich mit der Vergangenheit beschäftigt, aber das ist es nicht. Es ist eher ein optimistisches Album“, verrät Danny. „Es ist wie: ‚Lasst uns aufhören zu trauern und anfangen, das Leben von jemandem zu feiern.‘“