Musik Thom Yorke: Fan-Forderung nach Radiohead ist ihm egal

Bang Showbiz | 22.10.2024, 11:00 Uhr

Thom Yorke ist es „scheißegal“, wenn die Fans verlangen, dass Radiohead zurückkehrt.

Der 56-jährige Sänger wurde zu den Spekulationen der Fans über die Zukunft der ‚Creep‘-Hitmacher befragt, die seit 2018 eine Pause einlegen, nachdem ihr letztes Studioalbum ‚A Moon Shaped Pool‘ schon 2016 erschienen war.

Der Frontmann sagte nun aber zu ‚Double J‘ über die Fan-Forderungen: „Ich bin mir dessen nicht bewusst und es ist mir wirklich scheißegal.“ Thom beharrte darauf, dass Radiohead im Moment nicht seine Hauptpriorität sei. Er und seine Bandkollegen – Bassist Colin Greenwood, Gitarrist Jonny Greenwood, Gitarrist Ed O’Brien und Schlagzeuger Philip Selway – hätten sich „das Recht verdient“, sich auf ihre eigenen Projekte zu konzentrieren. Er fügte hinzu: „Ich will niemanden beleidigen oder in die Irre führen, danke für die Fürsorge. Aber ich denke, wir haben uns das Recht verdient, das zu tun, was für uns Sinn macht, ohne uns erklären zu müssen oder uns vor der historischen Vorstellung anderer zu verantworten, was wir tun sollten.“

Colin verriet kürzlich, dass sich die Band im Sommer für einige Proben wieder zusammengetan habe, was den Fans Hoffnung machte. Er erzählte ‚NME‘: „Wir haben uns im Sommer nur für ein paar Tage getroffen und sind einfach alle Songs durchgegangen und haben dort weitergemacht, wo wir 2018 aufgehört haben. Es hat wirklich Spaß gemacht und es war schön, alle zu sehen. Wir wollten drei oder vier Tage machen, aber nach zwei haben wir aufgehört, weil es in Ordnung war und wir gesehen haben, dass wir es noch können.“