Musik ‚Tief drin‘: Billie Eilish verteidigt ‚Handy-Kultur‘ bei Konzerten und deutet neues Album an

Billie Eilish at Billie Eilish Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D" - US Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 18:00 Uhr

Billie Eilish sagt, ständiges Filmen sei 'Teil der Kultur', schreibt dem Internet ihre Karriere zu und verrät, dass sie mittendrin in der Arbeit an ihrem nächsten Album steckt.

Billie Eilish hat darauf bestanden, dass nichts falsch daran sei, wenn Fans Konzerte durch ihre Handys verfolgen, und argumentiert, dass genau so ihre Generation Musik erlebt.

In ihrem neuen 3D-Konzertfilm ‚Hit Me Hard and Soft: The Tour‘ ist die 24-jährige Pop-Ikone von Fans umgeben, die jede einzelne Sekunde filmen – und sie besteht darauf, dass dies einfach die moderne Konzerterfahrung sei.

Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte die Sängerin: „Ich denke einfach, so ist es eben. Meine Generation und die Generationen darunter lieben es, Dinge zu filmen. Alles, was ich tue, ist Dinge zu filmen und Fotos davon zu machen – die ganze Zeit.“ Sie fügte hinzu, dass sie genauso aufgewachsen sei, lange bevor sie Arenen füllte. Billie fuhr fort: „Als ich jung war und auf Konzerte oder Festivals gegangen bin, habe ich jede einzelne Minute davon gefilmt – und dann habe ich jedes einzelne Video immer und immer wieder angeschaut, bis ich sogar den Sound der Menge auswendig kannte.“ Die Sängerin findet deshalb nicht, dass man diesen Trend schlechtreden solle. „Ein wichtiger Teil der Kultur ist, dass wir alle ständig an unseren verdammten Handys hängen! Es hält uns verbunden. Das tut es wirklich!“

Billie betonte außerdem, dass das Internet überhaupt erst der Grund dafür sei, dass sie heute eine weltweite Fangemeinde habe, nachdem sie 2015 mit ihrem Song ‚Ocean Eyes‘ viral gegangen war. Sie sagte: „Ohne das Internet hätte ich keine Karriere. Ich hätte keine Fans. Ich hätte diese Verbindung nicht ohne das Internet.“

Abseits der Debatte über Handynutzung bestätigte die 22-Jährige, dass sie bereits tief in der Arbeit an ihrem nächsten Album steckt – dem Nachfolger von ‚Hit Me Hard and Soft‘ aus dem Jahr 2024. Sie verriet, dass sie „mittendrin“ im neuen Projekt sei und die meiste Zeit im Studio verbringe. Sie deutete an: „Wir arbeiten an neuer Musik. Es passiert. Es wird noch ein bisschen dauern, aber wir stecken tief im Album-Modus und es macht wirklich Spaß.“ Und Billie gab zu, dass die Sessions bisher ungewöhnlich reibungslos verlaufen seien. Sie erklärte: „Es macht tatsächlich wirklich Spaß. Wir haben eine richtig gute Zeit, was vielleicht bedeutet, dass es total beschissen wird, weil es selten ist, dass ich beim Machen eines Albums eine gute Zeit habe … Aber wir sind gerade mitten drin und es fühlt sich wirklich gut an.“