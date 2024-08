Film Tim Burton: Kein Interesse an einem Superheldenfilm

Tim Burton - April 2024 - Getty Images - CinemaCon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 13:50 Uhr

Tim Burton erzählte, dass er „nicht daran interessiert“ sei, einen weiteren Superheldenfilm zu drehen.

Der Hollywood-Regisseur drehte die Filme ‚Batman‘ (1989) und ‚Batmans Rückkehr‘ (1992), in denen ‚Beetlejuice‘-Hauptdarsteller Michael Keaton in der Hauptrolle des Superhelden zu sehen war, wobei Burton jedoch darauf besteht, dass er keine Pläne habe, in die Comic-Welt zurückzukehren.

Der Filmemacher erklärte in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Im Moment würde ich nein dazu sagen. Ich gehe die Dinge aus verschiedenen Perspektiven an, also würde ich niemals nie sagen. Aber im Moment ist das nichts, woran ich interessiert wäre.“ Burton verriet zudem, dass die Dreharbeiten zu ‚Batman‘ im Jahr 1988 eine ganz andere Erfahrung gewesen seien als die meisten Superheldenfilme von heute, da die Arbeit „experimentell“ wirkte. Burton enthüllte gegenüber der Publikation: „Ich hatte Glück, denn damals hat es das Wort ‚Franchise‘ noch nicht gegeben. ‚Batman‘ hat sich damals etwas experimentell angefühlt … Er wich von der Wahrnehmung [eines Superheldenfilms] ab. Man bekam also kein derartiges Feedback vom Filmstudio, und da wir in England [drehten], war es noch weiter davon entfernt. Wir konnten uns echt nur auf den Film konzentrieren und nicht wirklich über die Dinge nachdenken, über die sie heute nachdenken, noch bevor man etwas macht.” Burton hatte sich nach dem Sequel aus dem Jahr 1992 von den ‚Batman‘-Filmen zurückgezogen.