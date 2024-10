Stars Tom Holland: Rolle in Christopher-Nolan-Film?

Tom Holland at Critics Choice Awards - Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 09:00 Uhr

Tom Holland ist im Gespräch für den neuen Film von Christopher Nolan.

Es wird erwartet, dass der ‘Spider-Man’-Darsteller an der Seite von Matt Damon in dem noch unbetitelten Film auftreten wird, falls er für den Film unterschreibt. Insider haben ‘The Hollywood Reporter‘ verraten, dass der Film nicht in der Gegenwart spielen wird, jedoch ist noch nicht bekannt, ob der Film in der Vergangenheit oder in der Zukunft angesiedelt sein wird. Nolan hat das Drehbuch für das Projekt verfasst, über Details der Handlung wurde bisher Stillschweigen bewahrt. Der Filmemacher wird auch Regie führen und zusammen mit seiner Frau Emma Thomas produzieren.

Anfang des Monats hieß es, Damon sei im Gespräch, um die Hauptrolle in dem noch unbetitelten Film zu übernehmen. Es wäre das dritte Mal, dass Nolan und Damon auf der großen Leinwand zusammenarbeiten. Neben dem letztjährigen Film ‘Oppenheimer’ spielte der 54-jährige Schauspieler auch in ‘Interstellar’ von 2014 mit. Damit würde er sich Christian Bale und Cillian Murphy als Schauspieler anschließen, die mindestens dreimal mit Nolan zusammengearbeitet haben.