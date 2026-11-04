Stars Tony Butala, Mitbegründer von The Lettermen, tot im Alter von 87 Jahren

The Lettermen - 1973 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 18:00 Uhr

Tony Butala ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der Sänger wurde als Gründungsmitglied von The Lettermen berühmt und war nach dem Tod seiner Bandkollegen Bob Engemann und Jim Pike das letzte noch lebende Originalmitglied der langjährigen Gesangsgruppe. Sein Tod am Sonntag (1. November) wurde von einem Sprecher der Gruppe bestätigt. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. In einer am Dienstag (3. November) veröffentlichten Erklärung wurden Butalas Hingabe zur Musik und seine Verbundenheit mit den Fans gewürdigt, die er während seiner jahrzehntelangen Karriere unterhalten hatte.

„Wir haben ein unverzichtbares Mitglied der Lettermen-Familie verloren“, hieß es in der Stellungnahme. Mit großer Trauer nehme man Abschied von dem Gründungsmitglied der international erfolgreichen Gesangsgruppe, das auch mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden war. In der Würdigung wurde Butala als außergewöhnlich offener und herzlicher Mensch beschrieben. „Für Tony gab es keine Fremden“, hieß es weiter. Sein Leben sei ein Beispiel für Talent, Durchhaltevermögen und Kultiviertheit gewesen. Seine größte Freude habe jedoch darin bestanden, Menschen zu unterhalten und seine Musik mit einem Publikum auf der ganzen Welt zu teilen.

Butala war mehr als 60 Jahre lang mit The Lettermen verbunden, nachdem er Ende der 1950er-Jahre an der Gründung der Gruppe mitgewirkt hatte. Der charakteristische, eng aufeinander abgestimmte Harmoniegesang machte das Trio in den 1960er-Jahren zu regelmäßigen Gästen in den Charts. Zu ihren zahlreichen Hits gehörten ‚When I Fall in Love‘, ‚Theme From A Summer Place‘, ‚Come Back Silly Girl‘ und ‚Hurt So Bad‘. Ihren ersten großen Durchbruch feierten The Lettermen mit ihrer Interpretation von ‚The Way You Look Tonight‘, die 1961 zu einem großen Hit in den USA wurde und das Trio als eine der führenden Gesangsgruppen seiner Zeit etablierte. Im Laufe ihrer Karriere platzierten sie 20 Songs in den Billboard Hot 100 und erhielten vier Grammy-Nominierungen, darunter 1962 eine Nominierung als beste neue Künstler.

Einer ihrer größten Erfolge war das Medley aus ‚Goin‘ Out of My Head‘ und ‚Can’t Take My Eyes Off You‘, während ‚Hurt So Bad‘ zu einer der dauerhaft beliebtesten Aufnahmen der Gruppe wurde. Lange bevor er die Charts eroberte, trat Butala bereits professionell auf. Als Kind sang er im Mitchell Boys Choir und wirkte an mehreren Hollywood-Produktionen mit, darunter ‚White Christmas‘, ‚Peter Pan‘, ‚War of the Worlds‘ und ‚On Moonlight Bay‘. Im Jahr 2020 wurde Butalas Beitrag zur Musik gewürdigt, als The Lettermen einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielten. Obwohl er sich 2019 von der Bühne zurückzog, wird das musikalische Erbe der Gruppe durch eine neu zusammengestellte Besetzung fortgeführt. In Wisconsin und Kalifornien sind Gedenkveranstaltungen zu Ehren von Butalas Leben geplant. Einzelheiten sollen noch bekannt gegeben werden.