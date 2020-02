Top 10 der schlimmsten Dinge, die Justin Bieber jemals getan hat

Justin Bieber ist momentan mit seinem aktuellen Album „Changes“ unterwegs und freut sich über Chart-Erfolge mit seinen Songs „Yummy“ und „I Don’t Care“. Doch wenn man schaut, wer dieser berühmte Popstar eigentlich mal war, erlebt man sein blaues Wunder.

Quelle: instagram.com

2013 wurde der damals 18-jährige Justin Bieber dabei erwischt, wie er von seinem Balkon im Hazelton Hotel in Toronto, Canada, auf seine Fans spuckte. Tatsächlich habe er aber niemanden absichtlich treffen wollen, wie seine Sprecherin später beteuerte.

Als der Teenie-Star im April 2013 zu Gast im Anne Frank Haus in Amsterdam war, bedankte er sich mit den folgenden Worten: “ Wirklich inspirierend hier her zu kommen. Anne war ein tolles Mädchen. Hoffentlich wäre sie ein Belieber gewesen.“ Die Reaktionen darauf waren natürlich schockiert. Wie selbstverliebt kann man eigentlich sein?

Quelle: facebook.com

Den Grund dahinter werden wir wohl nie erfahren, aber Justin wollte unbedingt gegen den „Mission Impossible„- Star Tom Cruise kämpfen, der dafür berühmt ist, dass er waghalsige Stunts selbst macht.

„Ich fordere Tom Cruise dazu auf gegen mich im Oktagon zu kämpfen. Tom, wenn du nicht annimmst, hast du Schiss und das wird dich ewig verfolgen. Wer will den Kampf organisieren?“, heißt es in dem Tweet.

Mit dem 57-Jährigen will der Sänger immer noch gern in den achteckigen Ring steigen, wie er im Februar 2020 in der „Late Late Show“ mit James Corden erklärte.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019