Stars Travis Kelce: Er will mehr Sicherheit für Taylors Konzerte

Travis Kelce press conference Feb 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 08:00 Uhr

Travis Kelce hat Taylor Swift nach der Terrordrohung bei der ‚Eras Tour‘ in Wien aufgefordert, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.

Der NFL-Star, der seit über einem Jahr mit der ‚Love Story‘-Interpretin zusammen ist, hat Berichten zufolge seiner Freundin gesagt, sie solle ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken, nachdem sie gezwungen war, drei Shows in Wien wegen eines geplanten Terroranschlags abzusagen.

Ein Insider verriet jetzt gegenüber ‚Life and Style‘: „Travis rät ihr, ihre eigene Sicherheit zur obersten Priorität zu machen und möchte, dass sie noch mehr Security bekommt. Es war so schrecklich; er hasste es, sich zurücklehnen zu müssen und nichts anderes tun zu können, als zu warten. Er wollte an ihre Seite eilen, um sie zu beschützen, aber das konnte er offensichtlich nicht. Wie auch immer, sie hatte viele Leibwächter, die für ihre Sicherheit sorgten, aber trotzdem fühlte er sich ziemlich hilflos.“

Taylor beendete letzte Woche den europäischen Teil ihrer Tour und veröffentlichte auf Instagram ein Statement über die abgesagten Auftritte und das Ende der europäischen Shows. Sie schrieb auf Instagram: „Wir haben den europäischen Teil der ‚Eras Tour‘ offiziell abgeschlossen. Damit kamen die leidenschaftlichsten Zuschauer, vor denen ich je gespielt habe, neue Traditionen in der Show und eine völlig neue Ära. Es war ein hektischeres Tempo als je zuvor und ich bin so stolz auf meine Crew/Mitstreiter, dass sie in der Lage waren, diese Show physisch aufzuführen und unsere riesige Bühne aufzubauen, sie auseinanderzunehmen und mit so wenigen Tagen dazwischen für Erholung und Reisen Magie zu schaffen. Sie sind die beeindruckendsten Menschen, die ich kenne, und ich bin so glücklich, dass sie der ‚Eras Tour‘ ihre Zeit, ihre Energie und ihr Fachwissen geschenkt haben. In London auf die Bühne zu gehen, war eine Achterbahn der Gefühle. Dass unsere Shows in Wien abgesagt wurden, war vernichtend. Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einer enormen Menge an Schuldgefühlen, weil so viele Leute geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen. Aber ich bin auch den Behörden so dankbar, weil wir dank ihnen nur um Konzerte und nicht um Leben trauern. Ich war ermutigt von der Liebe und Einheit, die ich in den Fans sah, die sich zusammenschlossen.“