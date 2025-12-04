Stars Travis Kelce und Taylor Swift streiten sich nie

Taylor Swift and Travis Kelce in the Meatpacking District on December 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 09:00 Uhr

Der NFL-Star behauptet, dass das Paar noch nie einen Streit hatte.

Travis Kelce und Taylor Swift haben sich noch nie gestritten.

Der NFL-Star verlobte sich Anfang dieses Jahres mit der Chartstürmerin. Nun behauptete der 36-Jährige, dass sie sich in der gesamten Zeit ihrer Beziehung kein einziges Mal gestritten haben. Travis – der seit 2023 mit Taylor zusammen ist – enthüllte im Gespräch mit George Clooney in seinem ‚New Heights‘-Podcast: „Ich bin noch nie in einen Streit geraten. Kein einziges Mal.“

Der Hollywood-Star ist seit 2014 mit seiner Frau Amal verheiratet und findet, dass Streiten ohnehin nichts bringt. „Keiner von uns wird den Streit gewinnen, also warum überhaupt anfangen?“, scherzte er. „Mann, ich bin 64 Jahre alt. Worüber soll ich denn noch streiten?“ Anschließend schwärmte George über seine Partnerin: „Ich habe diese unglaubliche Frau kennengelernt, sie ist wunderschön und klug und steht für all die wichtigen Dinge, an die ich glaube … Also, worüber sollte ich mich streiten?“ Travis witzelte daraufhin: „Ich mache mir die ganze Zeit Notizen, Großer. Du hast ja keine Ahnung.“

Kürzlich bezeichnete Mark Donovan, Präsident der Kansas City Chiefs, Taylor Swift als „Phänomen“. Mark überschüttete die Popsängerin mit Anerkennung und betonte, dass sie „eine ganz besondere Art von Mensch“ sei. „Taylor war großartig zu uns. Es war nur positiv. Sie ist ein Phänomen“, verriet er in der ‚Up and Adams Show‘.

Taylors Bekanntheit und Erfolg haben dazu beigetragen, dass die NFL und die Chiefs neue Fans gewonnen haben. Der Football-Club hat jedoch nicht vor, von Taylors Namen zu profitieren. „Ich habe zu Travis gesagt: ‚Schau, wir werden dich und eure Beziehung mit dem gleichen Respekt behandeln wie die Beziehung jedes anderen Spielers oder Trainers'“, betonte Mark.