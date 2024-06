Dieses Lächeln wurde schmerzlich vermisst: Prinzessin Kate hat sich bei "Trooping the Colour" erstmals seit ihrer Krebsdiagnose wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Fast so, als wäre nie etwas gewesen...

Prinzessin Kate (42) hat am Samstag bei der royalen Militärparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. (75) teilgenommen. Erst wenige Stunden zuvor, am Freitagnachmittag, bestätigte die an Krebs erkrankte Ehefrau von Prinz William (41), dass sie am Wochenende in die Öffentlichkeit zurückkehren werde. Auf dem Weg vom Buckingham Palast zum Exerzierplatz der Horse Guards Parade fuhr Kate standesgemäß in einer pompösen Kutsche und lächelte dabei herzlich den Menschen zu. Ebenfalls in der Kutsche: ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6).

Aufgrund des schlechten Wetters in London wählten die Verantwortlichen eine geschlossene Kutsche, weswegen sich die erkrankte Kate nur hinter Glas dem Volk präsentieren konnte. Ihr Ehemann Prinz William nahm hingegen bei der Parade selbst hoch zu Ross teil. Der Thronfolger ritt zwischen der Kutsche seiner Frau und der Kutsche seines Vaters in Militäruniform.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024