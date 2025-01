Stars Trotz Liebes-Comeback: Yeliz Koc reist ohne Jannik Kontalis nach Australien

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 14:00 Uhr

Die Dschungelcamp-Kandidatin nimmt ihre Familie statt ihren Freund nach Down Under mit.

Yeliz Koc erklärt, wieso Jannik Kontalis sie nicht nach Australien ins Dschungelcamp begleitet.

Vor wenigen Tagen gaben die beiden Reality-Stars ihr Liebes-Comeback bekannt. „Wir sind wieder ein Paar“, verkündeten sie gegenüber RTL. Die Influencerin habe insgeheim geahnt, dass sie und der ,Make Love, Fake Love‘-Gewinner zusammen glücklich werden können: „Ich wusste eigentlich immer, dass Janniks Herz mir gehört.”

Trotz ihrer Versöhnung wird Jannik die 31-Jährige nicht in Down Under unterstützen, wenn sie ins Dschungelcamp einzieht. Den Grund dafür verrät sie in ihrer Instagram-Story. „Meine Teilnahme stand schon vor ‚Prominent getrennt‘ fest. Da war schon alles geplant, wer mitkommt und so weiter“, schildert Yeliz.

Stattdessen wird die Ex-Bachelor-Kandidatin von ihrer Familie begleitet. „Meine Schwester wird die Interviews für mich geben, fliegen tue ich aber mit meiner Mama und Snow zusammen“, erzählt sie. Yeliz‘ dreijährige Tochter stammt aus ihrer Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht. Bezahlt wird das Flugticket übrigens nur für eine Begleitperson.

Yeliz‘ Schwester muss die Australien-Reise also aus eigener Tasche zahlen. Umso mehr schätzt es die ‚Promi Big Brother‘-Siegerin, dass die Familie ihrer Schwester sie vor Ort unterstützt. „Bin so glücklich, dass alle mitkommen“, gesteht sie.