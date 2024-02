Tatort, Frühling, Independence Day, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Cash": Kommissiar Peter Faber (Jörg Hartmann, l.) ist überzeugt, dass es in dem Sport-Wettbüro von Tarim Abakay (Adrian Can) nicht mit rechten Dingen zugeht. (cg/spot)

SpotOn News | 18.02.2024, 06:01 Uhr

In "Tatort: Cash" (Das Erste) gerät ein Wettbüro in den Fokus einer Mordermittlung. RTL zeigt die Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel". In "Frühling: Wenn die Zeit stehen bleibt" (ZDF) hilft Dorfhelferin Katja Baumann einer trauernden Mutter.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Cash, Krimi

Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) kehrt in den Dienst zurück, jedoch ist seine Position als Leiter der Mordkommission vorerst nicht verfügbar. Staatsanwalt Matuschek (Moritz Führmann) hätte nichts dagegen, wenn sich daran auch nichts ändert. Vorübergehend übernimmt Fabers Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) die Führung. Hauptkommissar Jan Pawlak (Rick Okon) zeigt indes nur noch wenig Interesse an seinem Job und verbringt seine Zeit lieber im Wettbüro "Mutluluk" (türkisch für "Glück") von Alkim Celik (Sahin Eryilmaz). Als Celiks Schwager Lukas Becker (Linus Scherz) tot aufgefunden wird, gerät das "Mutluluk" plötzlich ins Visier der Ermittlungen.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel, Dschungelshow

Was geschah nach der Rückkehr der Dschungelstars nach Deutschland? Gibt es ein Leben nach dem Dschungelcamp? Wie haben sich die Promis in der luxusentwöhnten Umgebung zurechtgefunden? Antworten darauf gibt es in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel", wenn die Prominenten sich nach ihrem anspruchsvollen Aufenthalt im Dschungel wiedersehen. Wer hat noch ungelöste Konflikte? Wer macht große Karriereschritte? Sonja Zietlow und Jan Köppen haben die Antworten!

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Wenn die Zeit stehen bleibt, Dramödie

Friederike Neumeister (Barbara Romaner) kann den Verlust ihrer vor acht Jahren verschwundenen Tochter Marie nicht verwinden. Wie jedes Jahr feiert sie mit ihrem Sohn Theo (Valentin Just) Maries Geburtstag. Doch ausgerechnet an diesem Tag erleidet Theo einen Fahrradunfall vor der Schule, der Friederike zusätzlich in Angst und Schrecken versetzt. Dank Katjas (Simone Thomalla) mutigem Einsatz erfährt die Familie Neumeister endlich die Wahrheit über Maries Verschwinden.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

"Wer stiehlt mir die Show?" ist wohl die begehrteste Show Deutschlands, die regelmäßig gestohlen wird! Der Bestohlene? Joko Winterscheidt. Die Show? "Wer stiehlt mir die Show?". Die Diebe? Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf und jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat. Die Finalrunde wird von Katrin Bauerfeind moderiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer verheerenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben die feindlichen Truppen es geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und Schrecken zu verbreiten. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Militärpiloten und bereiten sich auf den bevorstehenden Kampf vor. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.