"Tatort: Unter Gärtnern": Kommissar Thiel (Axel Prahl, l.) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln im Schrebergarten. (cg/spot)

SpotOn News | 17.03.2024, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Kommissar Thiel und Professor Boerne in einer Schrebergartenkolonie. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) tritt Tim Mälzer gegen Anton Schmaus an. In "Kingsman: The Golden Circle" (Sat.1) tun sich die britischen Agenten mit ihren US-Kollegen zusammen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Unter Gärtnern, Krimi

Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) entdecken diesmal Ungeheuerliches in des Deutschen liebster Oase: dem Schrebergarten. Ist die idyllische Kleingartenanlage mitten im malerischen Münster tatsächlich ein Tatort? Oder hat hier eine ältere Dame auf ganz natürlichem Weg das Zeitliche gesegnet? Hauptkommissar Thiel und Professor Boerne scheinen überqualifiziert: Die tote Sabine Schmidt (Sybille Canonica) ist äußerlich völlig unversehrt, sie war bei allen beliebt, die Anlage strahlt eine harmlose Gemütlichkeit aus. Doch wie kam es zu den beiden toten Eichhörnchen direkt neben ihr, die anscheinend zeitgleich verstorben sind?

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer und seine Kontrahenten schicken sich gegenseitig an die unterschiedlichsten Orte in der ganzen Welt. Und erstmal in Wales, Portugal, Kenia, Südafrika oder Japan angekommen, lauert auch schon die berühmte schwarze Box auf die Kochprofis. Die Frage aller Fragen: Welche Challenge müssen sie diesmal meistern? Heute trifft Tim Mälzer auf Anton Schmaus. Gekocht wird in Schweden, Belgien, Kenia und Griechenland.

20:15 Uhr, Sat.1, Kingsman: The Golden Circle, Actionkomödie

Eggsy Unwin (Taron Egerton) ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart (Colin Firth) getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams (Julianne Moore) zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Der schönste Ort der Welt, Romanze

Katja (Simone Thomalla) hat einen Autounfall und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die schreckliche Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Frühling, und das ganze Dorf bangt um ihr Wohlergehen. Der Unfallverursacher nahm Medikamente ein, die die Fahrtüchtigkeit einschränken. Da seine eigene Frau, die Psychologin ist, ihm die Medikamente verschrieben hat, bricht ein schwerer Ehestreit aus.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Es ist die wohl begehrteste Show Deutschlands. Und regelmäßig wird sie gestohlen! Der Beklaute? Joko Winterscheidt. Die Show? "Wer stiehlt mir die Show?". Die Diebe? Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf und jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.