Stars Udo Jürgens: Rückblick auf das Leben eines Frauenschwarms

Bang Showbiz | 30.09.2025, 14:00 Uhr

Der Schlagerstar war Zeit seines Lebens ein echter Casanova. Zu seinem Geburtstag blicken Weggefährten zurück auf seine Karriere.

Udo Jürgens wäre am 30. September 91 Jahre alt geworden.

Der Sänger gehörte zum Zeitpunkt seines Todes im Dezember 2014 zu den bekanntesten deutschsprachigen Schlagerstars aller Zeiten. Doch während Jürgens’ Karriere einer Bilderbuchgeschichte glich, war sein Privatleben geprägt von Höhen und Tiefen. „Ich war keiner meiner Frauen treu“, gab der ‚Aber bitte mit Sahne‘-Interpret einst in einem Interview zu. Jürgens sagte laut ‚Bunte‘ weiter: „Meine Geliebten waren immer zufrieden mit mir, meine Ehefrauen weniger.“

Im Laufe seines Lebens soll der Musiker mit hunderten von Frauen geschlafen haben. Affären wurden zu Ehen – die wieder zerbrachen – zahlreiche Geliebte warteten an jedem Konzertort auf Jürgens. Die ‚Bunte‘ zitiert ihn mit den Worten: „Ich habe mich immer sehr schnell verliebt. Deswegen bin ich in höchstem Maße gefährdet, wenn ich eine tolle Frau kennenlerne. Es kann in einer Sekunde um mich geschehen sein.“ Zwar war Jürgens zeitweise auch mit prominenten Frauen liiert, doch generell suchte er sich lieber eine Dame aus dem Publikum aus: „Ich wurde immer aufgerissen, meist mit der Bitte um ein Autogramm. Es ging nicht anders.“

Auch Jürgens’ ehemaliger Bandleiter Pepe Lienhard, mit dem er fast vierzig Jahre lang gemeinsam auf der Bühne stand, erinnert sich noch gut an die zahlreichen Affären des Stars. „Udo und die Frauen – das war extrem“, sagt Lienhard gegenüber ‚Bunte‘. „Sogar noch heute schwärmen die Frauen von ihm. Da war seine Stimme, seine Songs, seine Performance, sein Aussehen.“ Vor allem Jürgens‘ Auftreten habe ihn zum Frauenschwarm werden lassen. Lienhard weiter: „Ich war ja oft mit Udo unterwegs gewesen und sobald er einen Raum betrat, streckte er sich richtig und lief mit großen Schritten auf sein Gegenüber zu. Er hat mit seiner Aura den Raum gefüllt, das war fasziniert und definitiv anziehend auf Frauen. Aber nicht nur auf Frauen, muss ich sagen. Viele Männer schwärmten von ihm.“