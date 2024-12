Stars ‚Ugly Betty‘ wieder im Trend: Ashley Jensen ist begeistert

Ashley Jensen December 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.12.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin äußert sich über den neuen Erfolg der Kult-Serie.

Ashley Jensen freut sich, dass ‚Ugly Betty‘ bei jungen Zuschauern so gut ankommt.

Die schottische Schauspielerin war in der Erfolgsserie als Christina McKinney zu sehen. Obwohl die Serie 2010 eingestellt wurde, erlebte sie in den letzten Jahren dank Streaming-Diensten ein Wiederaufleben, und Ashley könnte nicht glücklicher darüber sein.

Im Gespräch mit dem ‚Bella‘-Magazin verrät sie: „Es war eine besondere Serie und ich mag es, dass sie eine ganz neue Generation erreicht.“ Ashley versteht sich noch immer gut mit ihren ehemaligen Co-Stars. „Ich stehe in engem Kontakt mit Ana Ortiz [Hilda], America Ferrera [Betty] und Mark Indelicato [Justin]. Ich habe die Mädels Anfang des Jahres gesehen, kurz bevor America zur Oscar-Verleihung ging“, erzählt sie.

Die Sitcom hat während ihrer vierjährigen Laufzeit eine Reihe von Preisen gewonnen. Ashley gesteht, dass sie nie damit gerechnet hätte, dass sie einmal mit den größten Stars in Hollywood zusammenkommen würde. „Es war aufregend, bei den Golden Globes, den Screen Actors Guild Awards und den People’s Choice Awards dabei zu sein“, plaudert die 55-Jährige aus. „Damals war das der Trubel in der Stadt. Das war eine Welt, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals betreten würde, und sie hat mich auf eine neue Ebene katapultiert.“

Die Darstellerin ist auch für ihre Rolle in der britischen Comedy-Fernsehserie ‚Extras‘ bekannt, aber sie bekommt ihren ehemaligen Co-Star Ricky Gervais nicht mehr oft zu Gesicht. „Wir schreiben uns ab und zu eine Textnachricht, aber Ricky reist um die Welt, ist ungeheuer erfolgreich und stratosphärisch“, erzählt sie.