Film Uma Thurman: Erstes Treffen mit ‚Oh, Canada!‘-Macher

07.10.2024

Uma Thurman war „sehr nervös“, den Regisseur von ‚Oh, Canada!‘ zu treffen.

Die 54-jährige Schauspielerin hat in ihren mehreren Jahrzehnten in Hollywood mit zahlreichen Filmemachern zusammengearbeitet. Doch als sie dafür unterschrieb, das neue Drama zu drehen, war sie dann doch nervös. Von Filmemacher Paul Schrader war sie nämlich von Anfang an ein großer Fan.

Während einer Fragerunde auf dem New York Film Festival sagte sie: „Ich meine, Paul Schrader! Ich bin ein großer Fan von Paul Schrader. Es war also ein wirkliches, echtes Privileg, einen Beitrag leisten zu können, mich für sein Stück zur Verfügung zu stellen und ihn bei der Arbeit zu sehen. Ich war sehr nervös, ihn zu treffen, diesen Macho-Filmemacher, der diese legendären Filme gemacht hat.“ Paul ist bekannt für die Regie von Hits wie ‚Blue Collar‘ und ‚Light Sleeper‘, schrieb aber auch das Drehbuch für ‚Taxi Driver‘, das der damaligen Teenagerin Jodie Foster ihre erste Oscar-Nominierung einbrachte. Uma fügte hinzu: „Ich denke, die Besetzung und die Crew waren alle für Paul da und haben so viel gelernt, indem sie ihn einfach als Meister gesehen haben. Er ist so zentriert und ich würde sagen, ein großer Softie.“

Die ‚Pulp Fiction‘-Darstellerin spielt Emma in dem neuen Film, der auf dem Buch ‚Foregone‘ von Russell Banks basiert und einem legendären Filmemacher folgt, der zum ersten Mal seine eigene Geschichte erzählt. Sie fügte hinzu: „Der Film wurde sehr präzise und schnell gedreht. Es war nicht viel Zeit. Und eine Art Meister des Kinos zu sehen, der hingehen muss und genau das bekommt, was er will und braucht und die gesamte Sprache des Kinos zur Hand hat, war einfach atemberaubend.“ ‚Oh, Canada!‘ soll am 6. Dezember in die Kinos kommen.