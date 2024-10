Stars US-Wahl: Bruce Springsteen unterstützt Kamala Harris

Bruce Springsteen - Volkspark Stadium Hamburg 2023 - Avlaon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2024, 19:04 Uhr

Die Musik-Legende gibt bekannt, bei der kommenden Wahl für die Demokratin zu stimmen.

Bruce Springsteen spricht Kamala Harris für die US-Präsidentschaftswahl seine Unterstützung zu.

Der Musiker trat bereits während des Wahlkampfs von Barack Obama bei einer Reihe von Kundgebungen auf. Nun schließt er sich Stars wie Taylor Swift und Jennifer Lawrence an und gibt bekannt, bei der kommenden Wahl für Kamala Harris zu stimmen.

In einem Instagram-Video sagte der 75-Jährige: „Freunde, Fans und die Presse haben mich gefragt, wen ich bei der wichtigsten aller Wahlen unterstütze. Und im vollen Bewusstsein, dass meine Meinung nicht mehr oder weniger wichtig ist als die meiner Mitbürger, hier meine Antwort: Ich unterstütze Kamala Harris als Präsidentin und Tim Walz als Vizepräsident.“

Springsteen erklärte, die US-Präsidentschaftswahlen im November seien die „folgenreichsten“ in seinem Leben und Amerika habe sich seit dem Bürgerkrieg nicht mehr so gespalten gefühlt, „politisch, geistig und emotional“. Der E Street Band-Frontmann fügte hinzu: „Das muss nicht so sein.“

Donald Trump bezeichnete ‚The Boss‘ als den „gefährlichsten“ Präsidentschaftskandidaten seines Lebens. „Er versteht nicht, was dieses Land bedeutet, seine Geschichte oder was es bedeutet, zutiefst amerikanisch zu sein.“ Harris und Walz seien „einer Vision dieses Landes verpflichtet, die jeden respektiert und einschließt, unabhängig von Klasse, Religion, Ethnie, politischem Standpunkt oder sexueller Identität“.

Der ‚Dancing in the Dark‘-Interpret ergänzte: „Sie wollen unsere Wirtschaft so entwickeln, dass alle davon profitieren – und nicht nur einige wenige wie ich an der Spitze. Das ist die Vision von Amerika, über die ich nun schon seit 55 Jahren immer wieder schreibe. Jeder sieht die Dinge anders, und ich respektiere eure Entscheidung als Mitbürgerin. Aber wie ihr habe ich nur eine Stimme und sie ist eines der wertvollsten Güter, die ich habe.“