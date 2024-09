Stars Victoria Beckham: Linda Evangelista inspirierte ihren Kurzhaarschnitt

Victoria Beckham verriet, dass sie sich in den 1990er Jahren ihre Haare abschnitt, da sie wie Linda Evangelista aussehen wollte.

Der Spice Girls-Star ist für ihren Posh Spice-Bob bekannt, nachdem sie mit der Girlgroup berühmt wurde, aber sie überraschte ihre Fans damit, indem sie sich ihre Haare abschnitt und sich einen Kurzhaarschnitt zulegte.

Und jetzt erklärte Beckham, dass sie das legendäre Supermodel Linda zu dem Look inspirierte. In der neuen Disney Plus-Dokumentation ‚In Vogue: The 90s‘ erzählte Victoria: „[Linda Evangelista] war der Grund, warum ich mir die Haare abgeschnitten habe, der Grund, warum ich sie in vielen verschiedenen Farben färbte. Ich bin in New York gewesen und ging zu [Friseur] Garren, der Lindas Friseur war. Als er mir alle Haare abgeschnitten hat. Ich habe dabei meine innere Linda kanalisiert.” In der Dokumentation sprach die 50-jährige Victoria zudem über ihre Beziehung zur Mode und enthüllte, dass sich ihr Ehemann David für ihr erstes Date einen teuren Prada-Anzug gegönnt hatte, um sie zu beeindrucken: „Als ich David 1997 kennenlernte, hatte er gehört, dass ich das Spice Girl sei, das Designerklamotten mag. Nachdem ich also zu ein paar Fußballspielen ging, ich würde sagen, ich habe ihm nachgestellt, er würde wahrscheinlich sagen, ich habe ihn gestalkt, verabredeten wir uns zu einem gemeinsamen Date.“