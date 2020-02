Victoria Beckham sah so als Kind aus

Victoria Beckham ist eigentlich immer in elegante Mode und seriösem Gesichtsausdruck zu sehen, doch ein neuer Instagram-Post zeigt die „Posh“-Spice von einer ganz anderen Seite.

Bevor Victoria Beckham durch die „Spice Girls“ und ihre Ehe zu David Beckham (44) berühmt wurde, war die Designerin ein ganz normales Mädchen aus der englischen Stadt Hertfordshire. Auf einem Kindheitsbild, welches sie am Sonntag auf Instagram postete, sieht man die kleine Victoria in einem blauen Trainingsanzug mit weißen Streifen. Nicht mehr zu vergleichen mit ihrem stilvollen Look von heute.

Quelle: instagram.com

Damals war sie „Posh Spice“

Sie trägt Pony und zwei Zöpfe, die an Pippi Langstrumpf erinnern. Der ganze Look lässt die Braunhaarige eher wie „Sporty Spice“ aussehen, als wie „Posh Spice“. Die durchtrainierte 45-Jährige schreibt: „Ich war schon im frühen Alter sportlich“ und fügt noch zwei lachende Smileys hinzu. Zudem hat sich ihr Gesichstausdruck auf Bildern immer noch nicht verändert, damals wie heute zeigt sich die Autorin ausschließlich mit ernster Miene. „Welcher kleine Beckham sieht aus wie ich?“, fragte die Designerin dann noch die Instagram- Gemeinschaft.

Die Stupsnase haben wohl mehr oder weniger alle ihrer Kinder geerbt, aber einer fühlt sich ganz besonders angesprochen. Der 17-Jährige Romeo, Victoria’s zweites Kind, fragt: „Bin ich das?“ Ein bisschen ähnelt auch Nesthäkchen Harper Seven (8) ihrer Mama. Auf dem unteren Bild sieht man die ganze Familie. Von links nach rechts: Brooklyn Beckham (20), Cruz Beckham (14), der von Mama Victoria umarmt wird, Harper Seven (8) neben Bruder Romeo (17) und Papa David, der seine Hand auf Harpers Schulter ablegt.

Quelle: instagram.com

