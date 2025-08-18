Stars Victoria Beckhams ‚Körperbild-Probleme‘ werden in kommender Doku thematisiert

Bang Showbiz | 18.08.2025, 11:00 Uhr

Die neue Netflix-Doku erscheint im September und zeigt, wie sehr das Ex-Spice Girl mit dem Mediendruck zu kämpfen hatte.

Victoria Beckhams schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper soll Berichten zufolge in ihrer kommenden Dokumentation thematisiert werden.

Die ehemalige Spice Girl-Sängerin bringt im September eine neue Netflix-Dokuserie heraus. Laut Insidern wird die Modedesignerin darin offen über den jahrzehntelangen Druck durch das Leben in der Öffentlichkeit sprechen.

Die Kolumne ‚Page Six‘ berichtete, die Show „enthüllt, wie jahrelange negative Aufmerksamkeit zu Körperbild-Problemen und zu einer eingeschränkten Ernährung führten“. Ein Brancheninsider verriet: „Wenn man im Rückblick auf das Medienumfeld der 90er schaut, war es extrem hart. Es gab eine enorme Beobachtung von Victorias Aussehen und Gewicht. Ich denke, das Publikum wird nachvollziehen können, was sie durchgemacht hat.“

Victoria hat bereits zugegeben, dass es in der dreiteiligen Serie „Tränen“ gibt. Gegenüber ‚Bloomberg‘ offenbarte sie: „Und mir ist neulich eingefallen: Was werde ich denken, wenn ich diese Tränen auf einer riesigen Leinwand sehe? Oder auf einem iPhone?“

Die Serie mit dem Titel ‚Victoria Beckham‘ begleitet die 51-Jährige bei den Vorbereitungen für die größte Modenschau ihrer Karriere während der Pariser Fashion Week im September 2024 für ihr gleichnamiges Label. Ihr Ehemann David Beckham und die gemeinsamen Kinder haben kurze Auftritte, darunter ihr ältester Sohn Brooklyn und dessen Ehefrau Nicola Peltz . Die Aufnahmen entstanden jedoch, bevor es laut Berichten zu einer Entfremdung kam.

Victorias schlechte Behandlung durch die Öffentlichkeit und die britischen Medien war bereits in der 2023 mit einem Emmy ausgezeichneten Netflix-Dokuserie ‚Beckham‘ über ihren Ehemann David zu sehen. Darin erinnerte sich die Designerin daran, wie sie Ziel von obszönen Sprechchören bei seinen Fußballspielen wurde und enthüllte: „Es ist peinlich, es ist verletzend.“