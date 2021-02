Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk, Folge 2

12.02.2021 20:15 Uhr

Schon die zweite Folge von GNTM sorgt für Zickenkrieg, Shitstorms und handfeste Skandale an allen Fronten. Exklusiv für klatsch-tratsch.de hat Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer wieder ganz genau hingeschaut…

Es gibt GNTM-Kandidatinnen, deren Namen merkt man sich erst gar nicht – und dann gibt es die, die man nie wieder vergisst. Und Theresia Fischer gehört definitiv zur letzten Gruppe! 2019 sorgte sie bei GNTM und Heidi Klum mit ihrer ausgeflippten und extrovertierten Art für jede Menge Spaß und gute Laune. Immer mit an Bord: Murmeltier Herbert.

Am Ende schaffte es die Hamburgerin zwar nicht in die Top 10, dafür aber in die Herzen der Zuschauer. Und: Im Finale stahl sie auch allen anderen Meeedchen die Show. Crazy-Theresia gab nämlich ihrem Mann Thomas vor laufenden Kameras das Ja-Wort.

Ab sofort kommentiert der verrückte Freigeist mit Fashionista-Gen exklusiv für klatsch-tratsch.de jede Woche die aktuelle Folge von GNTM.

Mal schauen, wie Theresia die zweite Folge der Modelshow gefallen hat…