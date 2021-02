Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk, Folge 3

19.02.2021 17:06 Uhr

GNTM, Folge drei. Während wir alle aufs große Umstyling warten, liefern sich die Meeedchen erste Zickenkriege und Shooting-Duelle im Tutu. Ist das sehenswert?Exklusiv für klatsch-tratsch.de hat Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer wieder ganz genau hingeschaut…

Was macht EX-GNTM-Kult-Kandidatin Theresia Fischer aktuell am Donnerstag zur Prime Time? Sie guckt GNTM – und: kommentiert das Geschehen danach jede Woche exklusiv für klatsch-tratsch.de. Immer mit an Bord: Murmeltier Herbert.

Im Video verraten die beiden, wie sie die Folge rund um Ballet-Training, Albtraumwalk, Trans-Outing und viele Tränen fanden. Achtung, Spoiler! Theresia verrät im Video auch so einige Geheimnisse aus ihrer eigenen Staffel – und: ihre ganz persönliche Favoritin…