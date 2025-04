Stars Virginia Giuffre: Sie ist durch Suizid gestorben

Bang Showbiz | 26.04.2025, 14:00 Uhr

Virginia Giuffre ist im Alter von 41 Jahren durch Suizid gestorben.

Die 41-jährige Giuffre, die den verstorbenen, verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und den britischen Prinzen Andrew des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, hat sich am Donnerstag (24. April) in Neergabby in Australien, wo sie die letzten Jahre lebte, das Leben genommen.

Die Familie der verstorbenen Virginia erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚People‘: „Giuffre verlor ihr Leben durch Selbstmord, nachdem sie ihr Leben lang Opfer von sexuellem Missbrauch und Sexhandel war. Virginia war eine unerschütterliche Kämpferin im Kampf gegen sexuellen Missbrauch und Sexhandel. Sie war das Licht, das so vielen überlebenden Mut gemacht hat.“ Giuffres Familie erklärte zudem, dass Virginia trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben „so hell strahlte“. Die Angehörigen der Verstorbenen sagten: „Trotz aller Widrigkeiten, denen sie in ihrem Leben ausgesetzt war, strahlte sie so hell. Sie wird uns unendlich fehlen. Das Licht ihres Lebens sind ihre Kinder Christian, Noah und Emily gewesen.“ Shelby Brady, der Medienbeauftragte der Polizei von Western Australia, hatte in einem Gespräch mit ‚People‘ bestätigt, dass Rettungskräfte zu einem Wohnhaus in Neergabby geeilt waren, wo sie die bewusstlose 41-Jährige vorfanden. Es sei Erste Hilfe geleistet worden, die Frau wurde jedoch noch am Unfallort für tot erklärt.