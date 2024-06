Viel Programm auf Schloss Windsor Vor „Trooping the Colour“: König Charles präsentiert die neuen Fahnen

König Charles III. und die Kompanien Irish Guards während der Zeremonie auf Schloss Windsor. (eee/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 17:49 Uhr

König Charles III. hat bei einer Zeremonie auf Schloss Windsor am Montag die neuen Fahnen an die Kompanien der Irish Guards für die bevorstehende Militärparade "Trooping the Colour" überreicht.

König Charles III. (75) bereitet sich weiter fleißig auf die bevorstehende Geburtstagsparade "Trooping the Colour" am Samstag (15. Juni) vor. Auf Schloss Windsor hat der Monarch am Montag (10. Juni) den Kompanien Nr. 9 und Nr. 12 des Infanterieregiments Irish Guards die neuen Fahnen – die sogenannten Colours – überreicht.

Die Zeremonie auf Schloss Windsor

Charles, der auch den Titel "Colonel of Chief" trägt, zeigte sich bei der Zeremonie in Uniform gekleidet, als er die Gardisten und Offiziere der Parade inspizierte und empfing. Zuvor marschierte die Band of the Irish Guards durch das George IV Tor in den Schlosshof ein, angeführt von ihrem Maskottchen, einem irischen Wolfshund namens Turlough Mor, der den Spitznamen Seamus trägt. Die Irish Guards und die neuen Fahnen werden Teil der Militärparade am Samstag sein.

Die Colours, die mit Emblemen und Auszeichnungen eines Regiments geschmückt sind, haben Traditionswert bei "Trooping the Colour", da sie ursprünglich als Sammelpunkt für die Truppen auf dem Schlachtfeld dienten.

Kate fehlte bei den Proben am Wochenende

Als "Regimental Colonel" der Irish Guards fungiert in der Regel Prinzessin Kate (42). In dieser Funktion hätte sie bei der Generalprobe von "Trooping the Colour" am vergangenen Wochenende (8. Juni) dabei sein sollen. Ende Mai hatte der Palast aber erklärt, dass Kate aufgrund ihrer Krebsbehandlung bei der Veranstaltung nicht anwesend sein werde. Die Frau von Prinz William (41) entschuldige sich in einem Brief an das Infanterieregiment für ihre Abwesenheit. "Ich hoffe, dass ich euch alle sehr bald repräsentieren kann", hieß es darin unter anderem.

Ob Kate am 15. Juni zusammen mit ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes zu sehen sein wird, ist aktuell noch unklar. Der gemeinsame Balkon-Auftritt der Royals gilt jedes Jahr als einer der traditionellen Höhepunkte in Großbritannien. Der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles wird unterdessen in einer Kutsche zusammen mit seiner Ehefrau Camilla (76) an seiner Geburtstagparade "Trooping the Colour" teilnehmen.