Film Warner Bros. arbeitet an Film über Kobe Bryant

Bang Showbiz | 23.08.2025, 12:41 Uhr

Das Filmstudio entwickelt einen Streifen über den Einstieg der verstorbenen Basketball-Ikone in die NBA.

Ein Film über Basketball-Legende Kobe Bryant befindet sich bei Warner Bros. in Entwicklung.

‚With the 8th Pick‘ soll den Prozess nachzeichnen, wie der große Star der Los Angeles Lakers – der 2020 tragischerweise bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam – 1996 in die NBA gedraftet wurde. Das Projekt basiert auf einem Drehbuch von Alex Sohn und Gavin Johanssen und hatte bereits reges Interesse von anderen Studios geweckt, bevor Warner Bros. sich die Rechte sicherte.

Ein Regisseur ist bisher noch nicht an das Projekt gebunden. ‚With the 8th Pick‘ soll sich Berichten zufolge auf die New Jersey Nets und deren damaligen General Manager John Nash konzentrieren, die im Draft den achten Pick innehatten und darüber nachdachten, Kobe direkt von der Highschool zu verpflichten. Der Shooting Guard wurde schließlich von den Charlotte Hornets an 13. Stelle ausgewählt und kurz darauf zu den Lakers getradet – wo er später fünf NBA-Meisterschaften gewinnen sollte.

Der Film soll Elemente von ‚Die Kunst zu gewinnen – Moneyball‘ (2011) enthalten, in dem Brad Pitt den Baseball-Revolutionär Billy Beane spielte, sowie von ‚Air: Der große Wurf‘ (2023) mit Ben Affleck und Matt Damon. Der Streifen erzählte die Geschichte von Michael Jordans legendärer Partnerschaft mit der Sportmarke Nike. ‚With the 8th Pick‘ wird die entscheidenden Prozesse beleuchten, die die Geschichte der NBA dramatisch hätten verändern können.

Kobe starb im Alter von 41 Jahren bei dem Flugzeugabsturz, bei dem auch seine 13-jährige Tochter Gianna ums Leben kam. Seine Witwe Vanessa enthüllte im vergangenen Jahr eine Statue des Basketball-Idols vor dem Heimstadion der Los Angeles Lakers. In einer bewegenden Rede sagte sie: „Es versteht sich von selbst, dass dies heute ein besonders trauriger Tag für uns ist, da Kobe und Gigi [Gianna] nicht hier sind für das, was ein unglaublich freudiger Moment und Teil von Kobes Vermächtnis sein sollte. Kobe hatte von Anfang an so viele Menschen auf der ganzen Welt, die ihn unterstützt haben.“