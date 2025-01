Film ‚Wicked: For Good‘-Musikproduzent verliert Studio bei Brand in Los Angeles

Ariana Grande as Glinda - Wicked - Universal BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 17:00 Uhr

Der Musikproduzent von ‚Wicked: For Good‘, Greg Wells, hat sein Studio und sein Zuhause bei den Bränden in Los Angeles verloren.

Der Produzent arbeitete am Soundtrack für ‚Wicked: Part One‘ und stand kurz davor, mit der Arbeit an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung fortzufahren – die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll – als sein hochmodernes Studio und sein Haus in Pacific Palisades niederbrannten.

Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe nie vergessen, in einem Teezimmer gewesen zu sein, wo ich ein kleines Glücksversprechen bekam, das sagte: ‚Das Einzige, was permanent ist, ist die Vergänglichkeit.‘ Und das ist jeden Tag anwendbar, aber nach dem euphorischen Hoch von ‚Wicked‘ und den Auswirkungen davon, was aufregend und wunderbar ist, dann zu sehen, wie zerbrechlich Dinge sein können…“ Der Künstler ist sich aber sicher, dass das Leben schwer sein soll, und dass auch dieser Schicksalsschlag einen Grund haben wird. „Ich bin mir nicht sicher, ob es genau so schwer sein soll. Aber es könnte so, so, so viel schlimmer sein als es ist. Ich weiß, dass eine Reihe von Leuten gestorben ist, aber die Menschen, die mir und meiner Familie am nächsten stehen, wir sind alle gesund und sicher – und irgendwie deprimiert und verwirrt.“

In der Musikbranche hat Wells unter anderem mit Katy Perry, Adele, Celine Dion, Dua Lipa und vielen mehr zusammengearbeitet. Er produzierte außerdem den Soundtrack für ‚The Greatest Showman‘. Er fügte hinzu, dass die Musik für ‚Wicked: For Good‘ bereits „gesichert“ sei, aber er müsse nun entscheiden, wo er mit der Arbeit am Film fortfahren werde. „Die Zeit läuft, weil wir versuchen, das Orchester im Mai dieses Jahres aufzunehmen; letztes Jahr war es im Juni, also gibt es viel zu tun zwischen jetzt und dann. Und ich habe alle meine Computer verloren, bis auf einen. Es gibt einfach viel zu ersetzen und herauszufinden, wo ich es machen werde und wie ich es machen werde. Aber das ist alles machbar. Ich werde eine Lösung finden.“