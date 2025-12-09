Film ‚Wicked‘-Komponist arbeitet an neuem Film ‚in der Welt von Oz‘

Cynthia Erivo and Ariana Grande at the Wicked For Good premiere in NYC - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 11:00 Uhr

'Wicked'-Komponist arbeitet an neuem Film 'in der Welt von Oz'.

‚Wicked‘-Komponist Stephen Schwartz arbeitet an einem neuen Film, der ‚in der Welt von Oz‘ spielt.

Der 77-jährige Komponist bestätigte, dass er und Winnie Holtzman – die das Buch für das ikonische Broadway-Musical schrieb und als Co-Autorin an der Verfilmung mitwirkte – bereits an einem weiteren Projekt im selben Universum arbeiten. Die Idee wurde ihm ursprünglich vorgestellt, bevor ‚Wicked‘ oder ‚Wicked: For Good‘ veröffentlicht wurden. Er wird von ‚The Hollywood Reporter‘ zitiert: „Es ist ein wenig früh, um darüber zu sprechen, aber nicht zu früh. Es ist keine ‚Wicked‘-Fortsetzung, aber es ist eine Geschichte, die – wenn sie umgesetzt wird – innerhalb der Welt von Oz spielt. Es ist so früh, dass ich zögere, mehr zu sagen, denn wer weiß, ob das Projekt überhaupt vorankommt.“

Der aktuelle Film ‚Wicked: For Good‘, der auf der zweiten Hälfte des Broadway-Musicals ‚Wicked‘ basiert, setzt nach den Ereignissen des ersten Films an und folgt Elphaba (Cynthia Erivo), die entdeckt, dass der Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) die Menschen über seine Kräfte belogen hat und sie zur Staatsfeindin erklärt wurde. Schließlich muss Glinda (Ariana Grande) zwischen ihrer besten Freundin und dem Zauberer wählen. Zum Cast gehören außerdem Jonathan Bailey als Prinz Fiyero, Michelle Yeoh als Madame Akaber, Ethan Slater als Boq und Colman Domingo als der feige Löwe. Schwartz erhielt dank zweier neuer Originalsongs – ‚No Place Like Home‘ und ‚The Girl in the Bubble‘ – eine seltene Doppelnominierung in der Golden-Globes-Shortlist dieser Woche. Er sagte: „Ich freue mich, dass beide Songs als würdig angesehen wurden.“

Der Komponist erfuhr die Neuigkeit von ‚Wicked‘-Regisseur Jon M. Chu, der ihm eine Glückwunsch-SMS zu den Nominierungen schickte. Er fügte hinzu: „Ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht, dass Jon selbst nicht nominiert wurde, denn ich finde, er hat bei diesem Film und dem ersten einen außergewöhnlichen Job gemacht und war ein so inspirierender Leader, dass ich mir gewünscht hätte, dass auch er Anerkennung erhält.“ Chu selbst verriet kürzlich, dass es „viele Ideen“ für einen möglichen dritten Film im ‚Wicked‘-Franchise gebe, und dass er gesprächsbereit wäre, falls man ihn erneut als Regisseur anfragen würde. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich würde sagen: ‚Worum geht es?‘ Wir haben im Moment eine Menge Ideen, die herumschwirren.“