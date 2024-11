Film ‚Wicked’: Statistin wegen Ariana-Selfie vom Set geflogen

Wicked UK Premiere 2024 - Ariana Grande - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 16:00 Uhr

Eine Statistin wurde vom ‚Wicked‘-Set verbannt, weil sie Ariana Grande um ein Selfie bat.

Die neue Verfilmung des klassischen Broadway-Stücks, die am Freitag (22. November) in die Kinos kommt, wurde bis zum Schluss so gut es ging unter Verschluss gehalten. Dass Bilder vom Set, von den Kulissen und den Kostümen durchsickern, wollte die Produktion auf jeden Fall vermeiden, weshalb vor allem für Statisten ein striktes Handy-Verbot galt. Ein Mädchen, das eine Studentin an der Shiz University in Oz darstellen sollte, hielt sich aber nicht daran – und flog prompt vom Set.

Ein Insider vom Set verriet nun exklusiv gegenüber der Nachrichtenagentur ‚BANG Showbiz‘: „Am Set der Shiz University waren viele jüngere Leute dabei und da gab es mehrere Probleme, weil eine die ganze Zeit getwittert hat, obwohl keine Handys erlaubt waren.“ Außerdem soll die Statistin Glinda-Darstellerin Ariana Grande verbotenerweise um ein Selfie gebeten haben. „Sie ist sogar zu Ariana hin und hat gefragt, ob Ariana ein Foto mit ihrem Handy machen und es ihr dann schicken kann. Die ist dann vom Set geflogen.“

Außerdem passte die Security des Films genau auf, dass keine Darsteller im Kostüm nach draußen gingen und dort eventuell von Paparazzi fotografiert wurden. So ganz hat das allerdings nicht funktioniert. „Wir haben jeden Tag Drohnen am Himmel gesehen, die uns gefilmt haben“, so der Set-Insider. Geleakte Videos und Fotos von privaten Drohnenaufnahmen, zum Beispiel aus dem Munchkinland oder von der Shiz University, sind bereits seit Wochen online zu finden.