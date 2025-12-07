Stars Will Smith und Jada Pinkett Smith bleiben trotz Klage ein ‚eingespieltes Team‘

Will Smith and Jada Pinkett Smith - Oscars 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2025, 09:00 Uhr

Will Smith und Jada Pinkett Smith bleiben trotz Klage ein 'eingespieltes Team'.

Will Smith und Jada Pinkett Smith sind trotz einer kürzlich gegen Jada eingereichten Klage durch Wills Freund weiterhin ein „eng verbundenes Team“.

Jada (54) wird von Bilaal Salaam – auch bekannt als Brother Bilaal, der sich selbst als Wills „besten Freund seit fast 40 Jahren“ bezeichnet – auf drei Millionen Dollar verklagt. Wie ‚PEOPLE‘ berichtet, behauptet eine diese Woche eingereichte Klage, dass Pinkett Smith Salaam am 25. September 2021 in der Lobby des Regency Calabasas Commons angesprochen habe – während einer privaten Feier zu Wills 53. Geburtstag. Es wird behauptet, sie habe zu diesem Zeitpunkt rund „sieben Mitglieder ihres Gefolges“ an ihrer Seite gehabt. Salaam wirft der ‚Gotham‘-Darstellerin vor, „verbal aggressiv geworden“ zu sein und ihm gedroht zu haben, dass er „verschwinden oder eine Kugel abbekommen“ würde, wenn er nicht damit aufhöre, „ihre persönlichen Angelegenheiten herumzuerzählen“. Er behauptet außerdem, sie habe „gefordert“, dass er eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreibt.

Trotz der Klage soll die Beziehung zwischen Will und Jada jedoch „immer noch gut“ sein. Ein Insider sagte ‚PEOPLE‘: „Sie verbringen Zeit miteinander und getrennt. Sie respektieren sich tief und arbeiten zusammen, während sie auch ein Familienleben teilen. Sie sind auf ihre eigene Weise ein eingespieltes Team. Sie haben viele Jahre hineingesteckt. Sie haben eine gute Beziehung. Beide sind mit Entertainment-Projekten und geschäftlichen Interessen beschäftigt.“

Unterdessen behauptet Salaam laut ‚PEOPLE‘ außerdem, dass er Ende März 2022 eine Bitte eines gemeinsamen Freundes abgelehnt habe, bei der „Krisenbewältigung“ zu helfen, nachdem Smith Chris Rock wegen eines Witzes über Pinkett Smiths abrasiertes Haar geschlagen hatte. In der Klage heißt es weiter, er habe sich geweigert, „Aufgaben zu erfüllen, die er für illegal, unethisch oder moralisch kompromittierend hielt“, und betont, „sein Gewissen würde es nicht zulassen, an einer Vertuschung oder einer manipulativen PR-Kampagne mitzuwirken“. Er behauptet, daraufhin Drohungen aus dem Umfeld des Paares erhalten zu haben, das sich bereits 2016 getrennt hatte. Salaam will nun eine „Whistleblower-Autobiografie“ über seine Erlebnisse rund um die beiden veröffentlichen und behauptet, er sei deshalb weiteren Drohungen ausgesetzt.