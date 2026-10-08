Musik Zara Larsson lehnt eine Zusammenarbeit mit Max Martin ab

Zara Larsson - AVALON - New York - September - 2025 - MTV VMAs BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 11:00 Uhr

Zara Larsson lehnt eine Zusammenarbeit mit Max Martin ab.

Zara Larsson kann sich derzeit nicht vorstellen, ein komplettes Album mit Max Martin aufzunehmen.

Obwohl die schwedische Sängerin den Erfolgsproduzenten bewundert, glaubt sie, dass eine Zusammenarbeit ihre eigene künstlerische Handschrift zu stark beeinflussen könnte. Im Podcast ‚Las Culturistas‘ mit Bowen Yang und Matt Rogers erklärte die 28-Jährige, dass sie eine gemeinsame Platte mit dem legendären Songwriter eher ausschließt. „Ich glaube nicht“, sagte Larsson. Martin sei für sie zwar eine absolute Größe: „Natürlich ist er der beste Songwriter der Welt und er landet immer wieder Nummer-eins-Hits.“ Trotzdem bezweifle sie, dass seine Arbeitsweise zu ihr passe.

Max Martin gehört zu den erfolgreichsten Songwritern der Popgeschichte. An insgesamt 31 Nummer-eins-Hits der US-amerikanischen Billboard Hot 100 war er als Autor oder Co-Autor beteiligt. Zu seinen bekannten Arbeiten zählen unter anderem ‚I Kissed A Girl‘, ‚…Baby One More Time‘, ‚I Want It That Way‘ und ‚Shake It Off‘. 2017 wurde der Schwede zudem in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Larsson setzt bei ihrer eigenen Musik lieber auf Künstler, mit denen sie bereits eine enge kreative Verbindung aufgebaut hat. Dazu gehören MNEK, Margo XS und Helena Gao, mit denen sie unter anderem an ihrem Album ‚Midnight Sun‘ aus dem Jahr 2025 gearbeitet hat. „Da entsteht die Magie“, erklärte die Sängerin. Sie wolle nicht gezielt versuchen, diese Magie bei Max Martin zu finden. Zwar sei sie überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihm „einen großartigen Song oder ein großartiges Album“ produzieren könnte. Gleichzeitig befürchtet sie, dass seine enorme Bedeutung für sie die Zusammenarbeit verändern würde. „Ich weiß, dass er mich auf eine Art beeinflussen würde, durch die ich ein bisschen kleiner wäre“, sagte Larsson. Sie respektiere Martin so sehr, dass es ihr schwerfallen könnte, ihm auf Augenhöhe zu widersprechen. „Er hat diese riesigen Songs geschrieben und verfügt über so viel Wissen, dass ich wahrscheinlich das Gefühl hätte: Was auch immer er sagt, das gilt.“

Wie groß Martins Einfluss auf die Popwelt ist, zeigte sich zuletzt auch bei den Backstreet Boys. Als der Produzent im August 2025 bei deren ‚Into The Millennium‘-Show in der Sphere in Las Vegas zu Gast war, würdigte ihn die Boyband öffentlich. Vor der Performance des von Martin geschriebenen Songs ‚Don’t Want You Back‘ sagte Howie Dorough: „Er hat uns dabei geholfen, unser Vermächtnis und den Soundtrack unseres Lebens zu erschaffen.“ Die Band sei ihm „zutiefst verpflichtet“. Kevin Richardson forderte anschließend das Publikum auf, aufzustehen und Martin zu feiern.