Musik Zayn Malik: Er cancelte Show wegen fehlender Stimme

Zayn Malik is seen in Midtown on April 30, 2024 in New York City - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 16:00 Uhr

Zayn Malik war gezwungen, eine Show abzusagen, weil ihm die Stimme fehlte.

Der 31-jährige Sänger teilte seinen Fans am Dienstag (03. Dezember) in den sozialen Medien mit, dass er an diesem Abend nicht in der Lage sein würde, seinen ‚Stairway To The Sky‘-Tourauftritt zu spielen, der in Newcastle hätte stattfinden sollen. Er erklärte den Fans: „Meine Stimme ist einfach nicht da.“

Zayn betonte, dass die kurzfristige Konzertabsage ihm furchtbar leidtue, er aber nichts anderes tun könne. Er schrieb in seiner Instagram-Story: „Es tut mir so leid, das zu tun, aber meine Stimme ist heute Abend einfach überhaupt nicht da und ohne sie gibt es keine Show. Es tut mir wirklich leid, euch zu enttäuschen, vor allem so kurzfristig.“ Der Sänger habe bis zum letzten Moment versucht und gehofft, auf die Bühne gehen zu können, aber am Ende hat sein Körper ihm scheinbar einfach eine Grenze gesetzt, die er beherzigen musste. „Ich hielt bis zum letzten Moment an der Hoffnung fest.“

Zayns Plan war es, sich erst einmal auszuruhen und am nächsten Abend stärker zurückzukehren. Er fügte hinzu: „Ich bin zuversichtlich, dass ich mit etwas Ruhe heute Abend morgen wieder auf der Bühne stehen kann. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen, Newcastle. Ich liebe euch alle.“ Am Mittwoch (4. Dezember) ist geplant, dass der ehemalige One Direction-Star in der O2 Apollo-Arena in Manchester auftreten soll.