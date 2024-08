Stars Zendaya: ‘Descendants’-Rolle nicht bekommen

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 08:00 Uhr

Zendaya hat „viele Male“ für ‚Descendants‘ vorgesprochen, aber die Dinge liefen nicht so, wie sie sollten.

Die ‚Dune: Part Two‘-Darstellerin war dank Serien wie ‚Shake It Up‘ und ‚K.C. Undercover‘ ein Teenie-Star beim Disney Channel und wollte unbedingt in der Filmreihe des Senders mitspielen – in der Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart und der verstorbene Cameron Boyce zu sehen sind -, aber ihre zahlreichen Versuche eine Rolle zu ergattern, haben nicht geklappt.

Cornelia Frame, ehemalige Vizepräsidentin für Casting und Talent Relations beim Disney Channel, sagte dem Podcast ‚Magical Rewind’: „Zendaya hat viele Male für ‚Descendants‘ vorgesprochen, und das war eine große Sache. Ich meine, eine wirklich große Sache, dass sie immer wieder vorgesprochen hat. Sie wollte es wirklich, und am Ende hat es einfach nicht geklappt.“ Die Managerin merkte an, dass Zendaya „so viel Mühe und so viel Arbeit“ in ihr Vorsprechen gesteckt habe, aber letztendlich „ist es einfach eines dieser Dinge.“ Und sie glaubt, dass die Karriere der ‚Greatest Showman‘-Darstellerin ganz anders verlaufen wäre, wenn sie die ungenannte Rolle bekommen hätte, da es sie vielleicht davon abgehalten hätte, ihre erste Spielfilmrolle in ‚Spider-Man: Homecoming‘ anzunehmen, in der sie MJ darstellt. Sie fügte hinzu: „Jetzt, wo ich darüber nachdenke, frage ich mich: ‚Wäre ‘Spider-Man‚ genau zu dieser Zeit entstanden?‘ Dinge geschehen aus einem bestimmten Grund, und man bucht oft diese andere Sache, die erstaunlich ist, wenn man etwas anderes nicht bekommt.“

Der ursprüngliche ‘Descendants’-Film kam 2015 in die Kinos, 2017 und 2019 folgten Fortsetzungen.