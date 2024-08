Premiere ihres Films "Blink Twice" Zoë Kravitz und Channing Tatum: Red-Carpet-Debüt in Los Angeles

Zoë Kravitz und Channing Tatum verliebt bei der Premiere von "Blink Twice". (ili/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 10:54 Uhr

Zoë Kravitz und Channing Tatum zeigen sich erstmals als Paar auf einem roten Teppich. In eleganten schwarzen Outfits begeistern sie bei der Premiere von "Blink Twice" in Los Angeles. Sie führte bei dem Film Regie, ihr Verlobter spielt die Hauptrolle.

Zoë Kravitz (35) und Channing Tatum (44), feiern ihr Red-Carpet-Debüt. Das Paar zeigte sich bei der Premiere seines gemeinsamen Films "Blink Twice" (Kinostart: 22. August) am Donnerstag in Los Angeles in eleganten schwarzen Outfits auf dem roten Teppich. Sie führte bei dem Film Regie, ihr Verlobter spielt die Hauptrolle.

Zoë Kravitz und Channing Tatum: Raffiniertes Kleid und eleganter Anzug

Kravitz trug ein raffiniertes, ärmelloses und rückenfreies Seidenkleid von Saint Laurent by Anthony Vaccarello, das mit einer Schleife aus Seidensatin verziert war. Ein weiterer Hingucker war die Raffung an der Taille, die den Blick auf viel Haut freigab.

Dazu kombinierte die Tochter des Musikers Lenny Kravitz (60) und der Schauspielerin Lisa Bonet (56) Slingback-Pumps aus Crêpe-Satin. Als Accessoires hatte sie sich für Ringe und Tropfenohrringe mit Sternanhänger entschieden. Beim dezenten Make-up setzte Kravitz auf tiefroten Lippenstift und zartrosa Lidschatten. Ihr Haar war zu einem glatten Dutt frisiert.

Ihr Verlobter und Hauptdarsteller des Films kam in einem schwarzen Anzug, weißem Button-Down-Hemd, weißem Einstecktuch und schwarzen Lederschuhen an ihrer Seite auf den roten Teppich.

Verlobung 2023

Die beiden, die seit 2023 verlobt sind, wurden zuvor gemeinsam nach der New-York-City-Premiere des Films "Fly Me to the Moon", ebenfalls mit Tatum im Cast, gesehen. Im Kino hielten sie Händchen, wie das "People"-Magazin dokumentierte. Seit über zwei Jahren sind die beiden inzwischen liiert, zusammen sind sie laut dem Magazin seit Sommer 2021 und verlobt seit 2023.

Sowohl Zoë Kravitz als auch Channing Tatum haben bereits eine Ehe hinter sich. Tatum war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan (43) verheiratet, mit der er auch Tochter Everly (10) hat. Zoë Kravitz war von 2019 bis 2021 mit dem Schauspieler Karl Glusman (36) verheiratet.