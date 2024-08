Stars Zu alt? Nicole Scherzinger fühlt sich mit 46 ausgemustert

Nicole Scherzinger, - Best Actress Winner - The Olivier Awards 2024 - London - April 14th 2024 - Get BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 10:41 Uhr

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin klagt darüber, aufgrund ihres Alters übergangen zu werden.

Nicole Scherzinger hat das Gefühl, von der Branche „ausrangiert“ worden zu sein.

Die Sängerin wurde in den frühen 2000er Jahren als Mitglied der Pussycat Dolls berühmt, wechselte aber in den vergangenen Jahren zum Theater. Obwohl sich die 46-Jährige noch nie besser gefühlt hat, klagt sie über das abnehmende Interesse an ihrer Person.

In einem Gespräch mit dem Produzenten Jamie Lloyd, das für ‚People‘ gefilmt wurde, erklärt die Tänzerin: „Ich bin [46] Jahre alt. Ich war noch nie so stark – körperlich, geistig und seelisch. Ich bin in meiner Blütezeit. Es gibt keine bessere Zeit für mich, um eine Arbeit zu schaffen, die in dieser Welt von Bedeutung ist. Das ist die Tragödie: Man ist in der besten Phase seines Lebens. Du bist so voll da, hast so viel zu geben, und die Leute haben dich ausrangiert, dich abgewiesen und gesagt: ‚Deine Zeit ist vorbei.’“

Nach ihrer Zeit in der Girlgroup war die ‚Don’t Cha‘-Hitmacherin als Jurorin bei der Castingshow ‚The X Factor‘ auf beiden Seiten des Atlantiks tätig und spielte 2014 die Hauptrolle in einer West End-Produktion von ‚Cats‘, bevor sie Anfang des Jahres einen Olivier für das Andrew Lloyd Webber-Musical ‚Sunset Boulevard‘ in London gewann. Nun freut sich die Musikerin auf ihre Zeit am Broadway. „Es war schon immer mein Lebenstraum“, schwärmt sie. „Könnt ihr glauben, dass ich noch nie am Broadway war? Ich sage immer, ich bin das Größte, was dem Broadway je passiert ist.“