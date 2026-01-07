Stars Zweifel an Gil Ofarims Teilnahme am Dschungelcamp

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 14:00 Uhr

Steht Gil Ofarims Duschungelcamp-Teilnahme auf der Kippe?

Eigentlich sollte der Musiker (43) am 23. Januar ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Doch nur wenige Tage nach der offiziellen Verkündung der Kandidatenliste mehren sich die Zweifel, ob der Sänger tatsächlich wie geplant nach Australien reisen kann. Neben anhaltender Kritik aus der Öffentlichkeit könnte ihm vor allem die australische Einreisebehörde Schwierigkeiten bereiten.

Eigentlich sollte Ofarim im australischen Busch antreten. Doch seine Vergangenheit holt ihn möglicherweise ein: 2023 stand der Musiker vor dem Landgericht Leipzig, nachdem ihm Verleumdung und Betrug vorgeworfen worden waren. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass Ofarim einen Hotelmitarbeiter zu Unrecht des Antisemitismus beschuldigt hatte. Das Verfahren wurde gegen eine Zahlungsauflage eingestellt.

Genau dieser juristische Hintergrund könnte nun problematisch werden. Auf der Website des australischen Innenministeriums heißt es, dass Personen die Einreise verweigert werden kann, wenn sie im In- oder Ausland strafrechtlich verurteilt wurden oder ein Verfahren gegen sie lief. Zwar werde besonders bei schweren Straftaten genau hingeschaut, letztlich entscheide die Behörde jedoch stets individuell im Einzelfall.

Unabhängig davon stößt Gils Teilnahme bei vielen Fans der Show ohnehin auf Kritik. Der Sender RTL stellt sich jedoch hinter seinen Kandidaten. In einem Instagram-Statement erklärte ein Sprecher: Gil Ofarim habe sich juristisch für seine falschen Anschuldigungen verantwortet, doch sein Leben bestehe aus mehr als diesem Kapitel. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgehe, werde das Publikum ab dem 23. Januar sehen.