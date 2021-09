Leni Klum ist Germany’s Next Topmodel

15.09.2021 22:07 Uhr

Von Berlin über Venedig bis Los Angeles: Heidi Klum und Tochter Leni Klum sind momentan in aller Munde, oder besser gesagt: Mode! So hat das deutsche Model-Gespann die Welt erobert.

Heidi Klum saß in Los Angeles beim „America’s Got Talent“ Finale in der Jury und sorgte im sexy Glitzerkleid mit Netzstrumpfhose, dicken Klunkern, hohen Schuhen und breitem Eyeliner für Aufsehen.

Etwas dezenter aber nicht weniger aufsehend erregend war der Auftritt von Tochter Leni auf der Berlin Fashion Week. Dort präsentierte das Nachwuchs-Model Anfang der Woche ihre erste Kollektion und zog im lässigen Latzhosen-Look auf dem Laufsteg alle Augen auf sich.

Mit dem „Vogue“-Cover startete die Karriere

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und daher wundert es auch keinen, dass Leni Klum auch schon auf dem „Vogue“-Cover zu sehen war. Gemeinsam mit Mama Heidi posiertet sie für die diesjährige Februarausgabe. Bei Instagram folgen ihr seitdem über eine Million Fans, und nun, mit gerade mal 17 Jahren, hat Leni Olumi Klum ihr Laufsteg-Debüt gegeben und an ihrer ersten Kollektion mitgearbeitet. Fehlt nur noch eine eigene TV-Show wie GNTM oder AGT und Leni könnte von Heidi übernehmen.

Die hat aber noch keine Pläne das Zepter abzugeben und hat die Zügel des Klumschen Haushalts noch fest in der schwer beringten Hand.

Leni und Heidi Klum beherrschen bald die ganze Modewelt

Heidi Klum war nie ein typisches Laufsteg-Model. Zu kurvig hieß es damals. Auch Leni hat nicht die gängigen Model-Maße und ist mit 168 Zentimeter eigentlich zu klein. Aber ganz nach dem Motto „wie die Mutter so die Tochter“ hat Leni die paar fehlenden Zentimeter mit ihrer Ausstrahlung wettgemacht und ist nun auf dem besten Weg nach oben, um den Model-Olymp zu besteigen. Wer weiß, vielleicht regiert sie als Prinzessin demnächst neben Königin Klum die Modewelt…

Bei so viel Girl-Power kommt man kaum noch mit

Wenn Heidi Klum nicht vor oder hinter der Kamera steht, singt, tanzt und mit tausend Watt die Welt erleuchtet, kuschelt sie am liebsten mit Ehemann Tom Kaulitz im Bett. Der Ex-Tokio-Hotelsänger hat seine eigene Karriere, hat gerade seinen Podcast „Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood“ mit Zwillingsbruder Bill rausgebrcht und ist in Deutschland so beliebt wie Hans und Franz.

Dennoch: wer mit der Klum kuschelt, kann seine Karriere hinten anstellen. Da kommt keiner mit. Wie gut, dass die Gebrüder Kaulitz das auch gar nicht brauchen. Im Gegensatz zu Günther Klum, der von Lenis Karriere-Kuchen angeblich gerne ein Stück naschen will. Toms Bruder Bill Kaulitz hilft dagegen wo er kann und stand Leni bei ihrem großen Auftritt in Berlin zur Seite und auch sonst senden sich die Vier immer wieder „Süßig-keiten“ wie die letzten lieben Geburtstagsgrüße auf Instagram. Von so einer vorbildlichen Familie lassen wir die (Mode-)Welt doch gerne regieren. (JH)