Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Die letzten Bilder von Costa Cordalis

Costa Cordalis verstarb für seine Fans ziemlich plötzlich am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren. Viele Jahre war er an der Seite seines Sohnes Lucas Cordalis (52) und seiner Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) in diversen Doku-Serien auf RTL II zu sehen, weswegen der Sender heute eine Special zu Ehren der Schlagerlegende ausstrahlt.

In dem zweistündigen Doku-Special geben Daniela und Lucas das erste Interview nach dem Tod von Costa. „Gute Reise über die Regenbogenbrücke mein Engel. Ich werde dich für immer vermissen.“ Mit bewegenden Worten und einem griechischen „Ich liebe dich“ endet der emotionale Abschiedsgruß, den Daniela Katzenberger ihrem Schwiegervater Costa Cordalis auf Instagram widmet.

Im Zuge der im Mai gestarteten Dreharbeiten zur neuen Staffel mit Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wird nun bislang exklusives und unveröffentlichtes Material zu sehen sein. „Costa hat im Mai das Krankenhaus verlassen, er wollte uns allen noch etwas mit auf den Weg geben, bevor er für immer geht“, sagt Daniela, die ihren Schwiegervater wie ihren eigenen Papa liebt.

Familie noch enger zusammen gerückt

Die Sorge um den Gesundheitszustand von Costa Cordalis hat die Familie Katzenberger/Cordalis in den Monaten vor seinem Tod noch enger zusammenrücken lassen. In der Sendung wird durch den Schicksalsschlag auch die Zukunft von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca thematisiert. „Costa hinterlässt einen Krater in unserem Leben, er war unser Familienoberhaupt, dieser Platz ist jetzt leer“, sagt Sohn Lucas. Der 52-Jährige steht vor einer großen Aufgabe. Sein Vater hat ihm vor seinem Ableben einen zukunftsweisenden Wunsch hinterlassen.

Ehefrau Ingrid Cordalis trauert gemeinsam mit ihren Kindern und teilt ihre ganz persönlichen Erinnerungen mit privaten Fotos vom jungen Costa und aus ihrer 53-jährigen Ehe. Auch Freunde kommen zu Wort und erzählen von bewegenden Momenten mit Costa Cordalis. Darüber hinaus werden in kurzen Rückblenden die Höhepunkte seiner erfolgreichen Schlager-Karriere zu sehen sein.

„Mein Vater stand fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt. Mit der Sondersendung ermöglichen wir ihm einen letzten öffentlichen Auftritt“, so sein Sohn Lucas Cordalis.

„Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa“ heute um 20:15 Uhr auf RTL II.