Dieter Bohlen so privat wie nie: Seine Beziehung, Erfolge und Freunde

Waschechte Dieter Bohlen Fans sollten sich die heute Doku „Absolut Dieter Bohlen“ nicht entgehen lassen. Die Doku dreht sich um das Phänomen Dieter Bohlen: Seine größten Erfolge als Musiker, Komponist und Produzent sowie als Fernsehstar und neuerdings Influencer.

RTL hat ihn im Rahmen seiner Live-Tournee begleitet und mit ihm über seine Karriere gesprochen. Dazu kommen persönliche Einblicke und Hintergründe, aktuelle Interviews mit langjährigen Weggefährten und Kollegen sowie erstmals ein längeres Interview mit seiner Lebensgefährtin Carina Walz.

Als erfolgreicher Komponist in Deutschland mit insgesamt 22 Nummer-Eins-Hits hat er eine absolute Ausnahmestellung. Daneben unterhält er fast jede Woche zur Primetime viele Millionen Fernsehzuschauer bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“. Und er versorgt mittlerweile auch noch 1,3 Millionen Follower bei Instagram mit seinen täglichen Videos. Auch im Alter von 65 Jahren gönnt er sich keine Ruhe und startet eine späte Karriere als Live-Musiker. Zum ersten Mal seit 16 Jahren geht er in Deutschland auf eine längere Tour.

So privat wie nie

RTL hat Dieter Bohlen auf seiner aktuellen Tour begleitet – im Tourbus, bei den Proben, Backstage und bei den Live-Auftritten in Berlin, Hamburg und Dortmund. „Wir haben auch auf den Konzerten der Tour gedreht, damit die Menschen mal sehen, was da los ist und was ich musikalisch mache. In den letzten Jahren haben die Leute ja immer nur Dieter Bohlen als Juror gesehen und gehört, dass ich komponieren kann. Aber, dass ich als Sänger auf der Bühne stand, das ist ja wirklich lange her seit Modern Talking und Blue System“, so Bohlen.

Quelle: instagram.com

Wegbegleitern, Kollegen und TV-Stars äußern sich in aktuellen Interviews zu Dieter Bohlen und seiner wechselvollen Geschichte. Zu Wort kommen: Xavier Naidoo, Kai Pflaume, Sylvie Meis, Frank Thelen, Bruce Darnell, Frauke Ludowig, Sarah und Pietro Lombardi und Oana Nechiti ebenso Kollegen wie sein Visagist Sascha, sein Kameramann Chris oder seine Stylistin Tine.

Besonders seine Lebensgefährtin und Assistentin Carina Walz kennt ihn besser als kaum ein anderer und äußert sich erstmals in einem längeren Interview zu Dieter Bohlen und ihrer Beziehung.

„Absolut Dieter Bohlen“ Samstag um 20:15 Uhr auf RTL.