Jennifer Matthias: Was macht eigentlich die Ex von Jens Büchner?

Am Montagabend gibt es bei "Goodbye Deutschland" auch wieder mal Neues von Jennifer Matthias, der Mutter des gemeinsamen Kindes mit dem kultigen VOX-Auswanderer Jens Büchner (†).

Boutiquebesitzerin Jenny stemmt sich mit aller Macht gegen die Pandemie-Krise, die auch Mallorca aufgesucht hat. Ihr Modeladen „Jenny Delüx“ in Cala Millor hatte ebenfalls wochenlang zu. Doch auch nach den stufenweisen Öffnungen musste die begreifen: sind einfach zu wenig Touristen auf Mallorca.

Im Tal der Tränen: Elke muss gehen

Die 33-jährige Auswanderin muss Wege finden, wie sie ihre Klamotten trotzdem an die Kunden bringt. Und hat da auch schon eine Idee… Die finanzielle Krise ist für Jenny schon schlimm genug. Doch viel härter trifft sie ein persönlicher Tiefschlag.

Ihre ältere Mitarbeiterin Elke, die quasi auch ihre beste Freundin ist und die sich immer auch rührend um den zehnjährigen Leon von Jenny kümmerte, kann sie nicht mehr bezahlen. Und Elke kann es sich deshalb auch nicht mehr leisten, noch auf Mallorca zu leben. Die Konsequenz: In Jennys Boutique gibt es Tränen… Verzweifelt sagt sie in der neusten Ausgabe von „Goodbye Deutschland“: „Warum lasst ihr mich hier alleine? (…) „Ich kann es verstehen. Ich verstehe es, aber es tut wahnsinnig weh. Da wird ja auch so ein Stück Familie genommen.“

Andreas Robens will nach Teneriffa

Auch andere Auswanderer stehen vor der Frage: bleiben oder gehen? Caro und Andreas Robens zum Beispiel überlegen, auf Teneriffa neu anzufangen. Klingt überraschend. Ist es aber gar nicht. Denn als Andreas 2010 aus Hannover auswanderte, war nicht Mallorca, sondern die Kanareninsel sein eigentliches Ziel. Der Bodybuilder versucht, Teneriffa seiner Caro schmackhaft zu machen. Denn die ist gar kein Fan der Kanaren.

Wie man aber inzwischen weiß, kam ja die Teilnahme an „Das Sommerhaus der Stars“ gerade rechtzeitig für das Paar und mit dem fetten Honorar dürften die beiden ja ein paar Monate hinkommen. Sogar eine Klimaanlage für ihr Fitnessstudio „Iron Gym“ können sie sich nun leisten, wie sie gerade megastolz und grinsend auf Insta verkündeten: „Unsere Klimaanlagen sind da!!!! Aber es ist erst der Anfang “ …

Wie weiter mit „Krümels Stadl“?

Und wie sieht es aus bei Marion & Daniel Pfaff? Sängerin Krümel und ihr Ehemann Daniel betreiben im beliebten Urlaubsort Paguera das Kult-Lokal „Krümels Stadl“. Dicht an dicht feiern die Gäste hier auf 100 Quadratmetern Innenfläche Partys zu Live-Musik. Doch daran ist seit Corona nicht mehr zu denken. Fünfstellige Fixkosten im Monat. Aber keine Einnahmen. Und nun? Krümel und Daniel müssen wie die anderen auch rechnen…

