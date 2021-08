Ryan Reynolds und das blaue Hemd: Diese Stars lieben blau

16.08.2021 21:15 Uhr

In Ryan Reynolds neuem Blockbuster „Free Guy“, der derzeit in den deutschen Kinos startet, zeichnet sich der unverwechselbare Look seiner Figur Guy vor allem durch ein Kleidungsstück aus: sein stets hellblaues Hemd.

Doch mit dieser Präferenz für die wohl beliebteste Farbe der Welt ist Guy natürlich nicht allein: Auch im Kleiderschrank dieser Stars findet man jede Menge Blau!

Blake Lively

Achtung: Die eigene Ehefrau macht Herrn Reynolds in Sachen Style Konkurrenz! Auf Blake Livelys Instagram gibt die Farbe Blau modisch ziemlich deutlich den Ton an – vom legeren Jeanskleid über das Retro-Karohemd bis hin zu Schnappschüssen aus der Kindheit. Selbst auf dem roten Teppich greift die Schauspielerin gern zur beruhigenden Farbe des Meeres.

Kate Middleton

Auch unter den Royals hat Blau treue Anhänger gefunden: So hat sich die Duchess von Cambridge beim Schottlandbesuch vor einigen Wochen stilsicher für ein himmelblaues Mantelkleid mit passenden Pumps entschieden und strahlt darin sichtlich Anmut, aber auch Unbeschwertheit aus.

Kate Hudson

Noch eine Kate hat sich ganz der Kultfarbe verschrieben: Schauspielerin Kate Hudson hüllt sich, lässig gegen ihre blaue Karosserie gelehnt, in klassisches Blue-Jeans-Blau und beweist damit, dass Jeans nicht nur unterhalb der Gürtellinie brillieren können. Ihre Liebe zur Farbe betont sie sogar noch zusätzlich per blauem Herz-Emoji.

Florian Silbereisen

Mit Florian Silbereisen bekommt Guy männliche Unterstützung. Der Schlagerstar greift hier zwar nicht zum Hemd, dafür aber zum blauen Blazer über einem weißen T-Shirt, was seinem Look eine gewisse Ungezwungenheit und Coolness verleiht.

Alexa Chung

Stilikone Alexa Chung konnte nicht widerstehen und knipste trotz des dreckigen Spiegels ein Selfie – und wer kann es ihr bei diesem traumhaften hellblauen Spitzenkleid verübeln! Mutig kombiniert sie den zarten Farbton mit einer Clutch aus grünem Lackleder und demonstriert dabei, wie gut Blau mit anderen Farben harmoniert.

Bella Hadid

Wer behauptet, dass man in Blau nicht genauso auffallen kann, wie in den altbekannten Knallfarben? Model Bella Hadid wagt sich für ein Vogue-Shooting mit wildem Pixie-Cut und silbernen Akzenten an ein ausgefallen geschnittenes Kleid in einem satten Blauton, der sofort ins Auge sticht.

Kim Kardashian

Blau kann auch wild! Kim Kardashian mag es ungewöhnlich und trägt es am liebsten in Form von Animal-Print. Erstaunlich, welch gute Figur diese wandelbare Farbe sogar als Schlangenhaut macht. Dieser Look bleibt mit Sicherheit unvergessen.

Claudia Schiffer

Das deutsche Supermodel wusste sich schon immer gekonnt in Szene zu setzen und liefert uns den Beweis, dass Blau nie aus der Mode kommt: So posierte sie auch schon 1994 von Kopf bis Fuß in verschiedene Blautöne gehüllt. Will man modisch also im Trend liegen, kann man beim Griff zum blauen Outfit schlichtweg nichts falsch machen.

Debbie Harry

Den wohl klarsten Beweis für die modische Zeitlosigkeit des blauen Hemdes liefert allerdings Blondie-Frontfrau Debbie Harry. Die war Guy nämlich ein ganzes Stück voraus und rundete bereits 1977 ihre coole Kombo aus asymmetrischem Top und Shorts mit diesem Allzweckkleidungsstück beziehungsweise Fashion-Must-Have ab. Kann sich das blaue Hemd womöglich noch zum Investment Piece mustern?

