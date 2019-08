Das ist der Mann, der Helene Fischer groß rausbringt

Davon können sämtliche deutsche Schlagersänger nur träumen: Das ZDF wirbt mal wieder einen ganzen Abend für die Veröffentlichung eines neuen Albums von Helene Fischer. Der Sender zeigt ab 20.15 Uhr Highlights ihrer Stadion-Tournee „Helene Fischer – Spürst du das?“ aus dem Hamburger Volksparkstadion.

Einen Meister seines Faches holte sich das Fischer-Team auch an Bord: Regie bei diesem besonderen Konzertfilm führte nämlich der mehrfach grammy-nominierte Regisseur Paul Dugdale (39). Der Mann weiß wie man internationale Stars groß in Szene setzt.

Der britische Filmemacher und Werbefilmer drehte u.a. die Konzertfilme „Adele- Live at the Royal Albert Hall“ (2011), „Ed Sheeran – Live at Wembley Stadium“ (2015), „Rolling Stones – Havana Moon“ (2016) oder „Taylor Swift – Reputation Stadium Tour Movie“.

Sein Musikfilm „Coldplay – Live 2012″ – eine Dokumentation über den Alltag der Band während der weltweiten Mylo Xyloto Tour – war für die Grammy Awards 2014 nominiert.

Kreative Pause

Helene Fischer hat sich rar gemacht in den vergangenen Monaten, sich eine Auszeit gegönnt. Die Frau weiß – im Gegensatz zu manchen Kollegen – wann sie den Leuten medial zuviel wird, zieht sich immer rechtzeitig zurück. Das ZDF verkürzt nun die lange Wartezeit für alle Helene-Fischer-Fans auf neue Live-Erlebnisse und zeigt die aktuelle Bühnenshow erstmals im TV. Profitieren werden beide Seiten: Das ZDF macht Quote und schiebt damit auch kräftig den Verkauf von Album und DVD an.

Die Sängerin sagte zur Premiere des Konzertfilms: „Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren im letzten Sommer unser Zuhause. Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ich durfte gemeinsam mit und durch euch Freude, Tränen, Emotionen und pure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei mit Euch die fetteste Party feiern. Jetzt können wir das alles noch einmal gemeinsam spüren. Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine große Sommerparty – viva la vida!“.

Die Zuschauer dürfen sich auf eine 135 Minuten lange Sommerparty freuen, bei der Helene Fischer unter anderen mit Shootingstar Ben Zucker gemeinsam auf der Bühne steht. Der war mit der Künstlerin als Support-Act unterwegs.

Übrigens: Das Album und die DVD „Helene Fischer Live – Die Stadion-Tour“ erscheinen am Freitag 23. August, selbstverständlich pünktlich zur Ausstrahlung der Fernsehshow.