02.02.2021 20:00 Uhr

Dieter Bohlen: 10 spannende Fakten zum 67. Geburtstag

Am 7. Februar feiert der waschechte Ostfriese Dieter Bohlen seinen 67. Geburtstag. Und damit ist der 1,83m große Produzent auch genauso alt wie die Kanzlerin. RTL zeigt jetzt erneut eine zweiteilige Dokumentation über den Poptitan. Seine größten Erfolge als Musiker, Komponist und Produzent sowie als Fernsehstar und neuerdings Influencer. RTL hat Bohlen im Rahmen seiner letzten Live-Tournee 2019 begleitet und mit ihm über seine Karriere gesprochen.

Aus dem TV nicht mehr wegzudenken

Als erfolgreicher Popsong-Komponist in Deutschland hat der sechsfache Vater immer noch eine absolute Ausnahmestellung. Daneben unterhält er fast jede Woche zur Primetime viele Millionen Fernsehzuschauer bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent„. Und er versorgt mittlerweile auch noch 1,5 Millionen Follower bei Instagram mit seinen täglichen Videos.

Auch in dem Alter, wo andere schon in Rente sind, gönnt er sich keine Ruhe und startet 2019 sogar eine späte Karriere als Live-Musiker. Zum ersten Mal seit 16 Jahren war er in Deutschland auf einer längeren Tour. Bis die Pandemie weitere Live-Pläne zunichte machte.

Seit 15 Jahren mit Carina zusammen

Wegbegleiter, Kollegen und TV-Stars äußern sich in aktuellen Interviews zu Dieter Bohlen und seiner wechselvollen Geschichte. Zu Wort kommen: Xavier Naidoo, Kai Pflaume, Sylvie Meis, Frank Thelen, Bruce Darnell, Frauke Ludowig, Sarah und Pietro Lombardi und Oana Nechiti ebenso Kollegen wie sein Visagist Sascha, sein Kameramann Chris oder seine Stylistin Tine.

Besonders seine Lebensgefährtin und Assistentin Carina Fatima Walz (37, beide sind seit 15 Jahren ein Paar) kennt ihn besser als kaum ein anderer und äußert sich erstmals in einem längeren Interview zu Dieter Bohlen und ihrer Beziehung. Der Kommentar des Maestros: „Die Doku ist ein Überblick über mein Leben. Ich hoffe, dass man dadurch ein bisschen Einblick bekommt, wie ich wirklich ticke.“

10 Fakten über Dieter Bohlen

1. Dieter Bohlen hat bis heute 23 Nummer-1-Hits

2. Für seine Musik bekam er über 1000 Goldene Schallplatten weltweit

3. Er bildete mit einem Holger Garbode das Duos Monza und veröffentlichte 1978 die von geschriebene Tony Hendrik Single „Hallo Taxi Nummer 10“

4. Bohlen schrieb vor der Karriere mit Modern Talking schon deutsche Schlager für Thomas Anders. Doch auch dieses Projekt floppte.

5. Bohlen schrieb viele Songs früher unter Pseudonymen wie z.B. Fabricio Bastino, Howard Houston, Jennifer Blake, Joseph Cooley, Marcel Mardello, Ryan Simmons, Barry Mason, Michael von Drouffelaar, Atisha oder sehr häufig auch als Steve Benson.

6. Eigentlich sollte er nach seinem Betriebswirtschaftslehre-Studium die Firma seines Vaters übernehmen – die Hans Bohlen Tiefbau GmbH Oldenburg

7. In den 80er Jahren hat Bohlen in einer TV-Show mit Peter Illmann (59) 150 Goldene Schallplatten an einem Abend bekommen. „Sie wurden mit dem Gabelstapler hergefahren“, erzählte er der „Bild“-Zeitung. „Vor vielen Jahren gab es diese Wahnsinnigen brach bei mir ein und stahl die goldenen Platten, weil sie dachten, sie wären aus Gold.“

8. Alle Vornamen seine Kinder beginnen mit M, mit Ausnahme seiner einzigen Tochter Amelie. Sie heißen: Marc, Marvin und Marielin aus der Ehe mit Erika Sauerland. Maurice aus der Beziehung mit Estefania Küster. Maximilian und Amelie aus der Beziehung mit Carina Walz.

9. Dieter Bohlen unterschrieb über die Jahrzehnte mehrere Werbeverträge. U.a. mit Müller Milch, Makro Markt, S.Oliver, O?, Wiesenhof, der Deutschen Bahn, Camp David, Unilever oder für die Versicherungen HUK und VHV und den Möbeldiscounter Roller.

10. Bohlen soll ein Vermögen von 135 Millionen Euro besitzen.