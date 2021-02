Video: So turbulent war die Karriere der No Angels

23.02.2021 18:22 Uhr

Jetzt ist es offiziell: Die „No Angels“ sind wieder da und haben eine neue Version von „Daylight In Your Eyes“ mitgebracht! Wir schauen aus diesem Anlass zurück auf die Karriere der Girlgroup.

Im Jahr 2000 gingen Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls als Gewinnerinnen der allerersten „Popstars„-Staffel hervor.

Die erfolgreichste deutsche Girlgroup aller Zeiten

Mit Songs wie „Daylight in Your Eyes“, „Rivers of Joy“ oder auch „There Must Be an Angel“ mauserten sich die No Angels zur erfolgreichsten deutschen Girlgroup aller Zeiten. Doch die Karriere der Sängerinnen verlief recht turbulent: So gab es mehrere Formationswechsel, Skandale und sogar ein Gerichtsverfahren.

Hier im Video blicken wir auf die Meilensteine und Skandale der No Angels zurück!