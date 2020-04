Hailey und Justin Bieber: So verhüten sie

Justin und Hailey Bieber haben noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie ein erfülltes Sexleben haben. Vor allem jetzt in der Selbst-Quarantäne haben sie natürlich ganz viel Zeit für Kuscheleinheiten und Zweisamkeit.

Fans, die nun hoffen, dass es in neun Monaten Nachwuchs im Hause Bieber gibt, werden nun enttäuscht. Denn Hailey Bieber verriet jetzt ganz offen ob und wie sie momentan verhütet: „Ich nehme eine Pille, bei der ich meine Periode nicht bekomme“, erzählt sie dem britischen „Glamour“-Magazin.

Quelle: instagram.com

Ihre Haut ist besser

Anscheinend nimmt das Model die Pille nicht nur zur reinen Verhütung, sondern auch um ihr Hautbild zu verbessern. Sie schildert weiter: „Aber ich spüre immer noch Symptome von PMS und dies kann auch meine Haut betreffen. Meine Haut ist in Kanada viel besser, weil die Luft hier besser ist, als in New York oder Los Angeles.“

Trotzdem betonen Justin und Hailey oft, dass sie schon bald eigene Kinder haben wollen. Immer wieder macht vor allem der Sänger Andeutungen, dass er es kaum abwarten könne, endlich Vater zu werden. Solang Hailey jedoch die Pille nimmt, wird das vorerst nicht passieren.