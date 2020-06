Pietro Lombardi: Darum ist er Single

Pietro Lombardi gehört längst zu den angesagtesten Sängern Deutschlands. Doch trotz seines enormen Erfolgs tut sich der Musiker schwer damit, die passende Frau an seiner Seite zu finden.

Nachdem sich der 27-Jährige 2016 von Sarah Lombardi getrennt hat, sollte es für den Hobbyfußballer in Sachen Liebe nämlich einfach nicht mehr klappen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@pietrolombardi) am Jun 1, 2020 um 12:57 PDT

Dieses Problem kennt jeder Single

Doch der DSDS-Juror meint ganz genau zu wissen, woran es seitdem hapert. In einem TikTok-Video hat er kürzlich erklärt: „Die, die ich will, wollen mich nicht und die, die mich wollen, will ich nicht.“

Als Dauer-Single kann man dieses Problem wohl gut nachvollziehen aber wie heißt es so schön: Lieber glücklich allein als unglücklich zu zweit. Und ohnehin soll es ja für jeden Topf einen passenden Deckel geben. Bleibt zu hoffen, dass unser aller Pietro seinen früher oder später auch findet.